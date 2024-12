Qu’attendre de l’USD en 2025 ?

Le dollar américain est la monnaie la plus échangée, et est considéré comme l’une des plus sûres au monde. Nous ne pensons pas que cela changera de sitôt.

L’économie américaine s’est remise plus vite que prévu des conséquences de la pandémie. Les entreprises ont affiché une résilience surprenante. En septembre, les taux d’intérêt ont été abaissés pour la première fois (-50 points de base) depuis 2020. Et après la réduction de début novembre (-25 points de base), le taux directeur s’établit actuellement à 4,75 %. La baisse de l’inflation a permis cette diminution ; en mars dernier, l’inflation était de 3,48 %, aujourd’hui, elle n’est plus que de 2,60 %. L’objectif reste de la porter autour de 2 %. L’USD s’est apprécié de près de 3,9 % par rapport à l’euro.

Qu’attendre de l’économie en 2025 ?

“America First”, slogan des deux campagnes de Donald Trump, aura une incidence significative sur l’économie américaine en 2025. L’Amérique doit passer au premier plan et ce sera le cas. L’Asie, et en particulier la Chine, est dans le viseur de la future politique commerciale. Mais l’Europe doit elle aussi s’attendre à des mesures.

Les entreprises américaines devraient devenir plus attractives grâce à la baisse promise des impôts et des prix de l’énergie. Mais attention au possible “effet boomerang” des mesures protectionnistes ! La Chine et, certes dans une moindre mesure, l’Europe rétorqueront. Pour autant, nous ne doutons pas que l’économie américaine restera la plus importante au monde.

Comment évoluera l’USD en 2025 ?

Le billet vert est la monnaie la plus échangée, et est considéré comme l’une des plus sûres au monde. Nous ne pensons pas que cela changera de sitôt. Lorsque l’administration Trump avait annoncé, début 2018, des droits à l’importation, l’USD avait gagné en vigueur. Ce pourrait à nouveau être le cas à partir de l’an prochain. Mais il reste à voir ce que les pays non alignés (dont la Chine) feront de leurs réserves en USD. Peut-être s’en débarrasseront-ils à un rythme accéléré.