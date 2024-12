Qu’attendre de l’AUD en 2025 ?

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait attiser les incertitudes, ce qui nuirait probablement au dollar australien (AUD), surtout si les droits à l’importation américains sont relevés. Mais la monnaie s’appréciera si les prix des matières premières remontent ou en cas de rebond des exportations.

L’économie australienne a connu une croissance modeste ; le dernier produit intérieur brut (PIB) publié pointe même vers une stagnation. La Reserve Bank of Australia (RBA) a indiqué que l’inflation diminuait. A 3,9 %, elle reste toutefois trop élevée ; la RBA vise 2 à 3 %. Le taux de chômage a légèrement augmenté, pour s’établir juste au-dessus de 4 %, mais le marché du travail est toujours trop tendu. Les taux d’intérêt ont été ajustés pour la dernière fois en janvier ; le taux directeur principal est depuis fixé à 4,35 %. Ce niveau élevé, associé à l’inflation, a bridé les dépenses des ménages et les investissements. Parallèlement, l’augmentation des impôts et la baisse des niveaux d’épargne ont exercé une pression supplémentaire sur l’économie.

Qu’attendre de l’économie en 2025 ?

La RBA prévoit un léger redressement de la croissance, notamment grâce à une reprise de la consommation et des investissements. L’inflation devrait tomber à environ 3 %. Cette évolution est positive pour les ménages, mais la hausse du chômage et les incertitudes persistantes concernant l’économie mondiale pourraient ralentir la conjoncture. La stabilisation de l’inflation et l’amélioration du climat d’investissement restent des priorités. Le gouvernement continue donc d’investir dans les infrastructures, soutenant ainsi la croissance à long terme. Oxford Economics prévoit pour 2025 une croissance de 2 %, soit moins qu’anticipé précédemment.

L’évolution de l’AUD dépendra de plusieurs facteurs économiques et de la trajectoire géopolitique. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait attiser les incertitudes, ce qui nuirait probablement à l’AUD, surtout si les droits à l’importation américains sont relevés. En revanche, la normalisation de l’économie mondiale pourrait stabiliser la monnaie. Elle s’appréciera en cas de redressement des prix des matières premières, notamment du minerai de fer et du gaz naturel liquéfié , ou de rebond des exportations, en particulier vers la Chine.