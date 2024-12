Qu’attendre de la SEK en 2025 ?

La politique monétaire souple que la banque centrale continuera plus que probablement de mener, devrait être bénéfique à la couronne suédoise (SEK), en 2025.

L’économie a enregistré une faible croissance. Le produit intérieur brut (PIB) n’a gagné que 0,3 %. L’inflation a atteint son niveau le plus bas en septembre, à 1,23 %. Depuis, elle a augmenté légèrement, pour s’établir à 1,63 % actuellement, soit bien en deçà des 2 % ciblés. Le gouvernement peut se concentrer désormais sur la relance de la croissance. Les taux d’intérêt, tombés à 2,75 %, pourraient la soutenir. Un an plus tôt, le taux directeur s’élevait à 4 %. En raison de la conjoncture économique et de la politique monétaire menée, la SEK a fortement fluctué en 2024. Elle s’est dépréciée de 2,20 % par rapport à l’euro.

Qu’attendre de l’économie en 2025 ?

Nous nous attendons à ce que l’économie se redresse. Une croissance du PIB de 1,8 % nous paraît possible. La banque centrale, la Riksbank, poursuivra sans doute l’assouplissement de sa politique monétaire, pour soutenir l’économie. La faiblesse de l’inflation et une légère amélioration de la situation du marché du travail y contribueront également. Cependant, le chômage reste à un niveau relativement élevé, ce qui pourrait freiner la consommation.

La politique monétaire souple devrait être bénéfique à la SEK en 2025. Les analystes s’attendent à ce que le taux directeur tombe à environ 2 %. En principe, une baisse de taux réduit l’attrait de la monnaie, mais le rebond attendu de l’économie pourrait contrecarrer cette tendance. Nous ne prendrions toutefois pas le risque de miser sur ce scénario.