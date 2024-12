Qu’attendre de la NOK en 2025 ?

La couronne norvégienne (NOK) restera attrayante en raison du différentiel de taux d’intérêt avec les autres monnaies et des excellents fondamentaux économiques du pays.

L’économie norvégienne a encore connu une forte croissance, la demande de pétrole et de gaz ne faiblissant pas. La hausse du produit intérieur brut a surpris par sa vigueur. D’un point de vue historique, le taux d’intérêt est très élevé, à 4,5 %. De 4,77 % en 2023, l’inflation a reflué à 2,58 %, un chiffre bien plus acceptable.

La NOK a en revanche fait bien moins belle figure, faisant mentir le dicton selon lequel des taux d’intérêt élevés et une économie vigoureuse se traduisent par une appréciation de la monnaie. Ici, ce phénomène s’explique probablement par une corrélation plus faible entre les prix du pétrole et la NOK. Par ailleurs, cette dernière est peu liquide. Cela dit, la Norvège affiche toujours la meilleure notation de crédit possible (AAA), de sorte que les obligations libellées dans sa monnaie restent très prisées.

Qu’attendre de l’économie en 2025 ?

La Norvège connaît un niveau d’activité économique supérieur à celui de l’avant-pandémie et les perspectives sont positives. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) table sur une croissance économique de 1,5 % seulement, alimentée par la baisse de l’inflation et par les investissements accrus dans la construction de logements et les projets liés au climat. L’inflation devrait toutefois rester supérieure au niveau visé de 2 % jusqu’à la fin de 2025. La banque centrale norvégienne a averti qu’elle pourrait procéder à de nouvelles hausses des taux d’intérêt – ce qui affecterait l’économie. Le taux de chômage devrait rester faible, autour de 2 %.

Les potentiels relèvements de taux évoqués pourraient par contre soutenir la NOK. En effet, les taux d’intérêt sont en baisse dans la plupart des autres pays, si bien qu’un investissement en NOK apporterait un avantage en termes de taux. La hausse des prix de l’énergie devrait également stimuler la monnaie, mais dans une moindre mesure qu’auparavant.