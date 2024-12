Qu’attendre de la GBP en 2025 ?

Les prévisions concernant la livre sterling (GBP) sont pour la plupart positives.

L’économie britannique a connu une croissance d’environ 0,6 % en 2024. Le nombre de faillites a grimpé en flèche. Les entreprises peinent à trouver du personnel adéquat et les taux d’intérêt élevés (4,75 %) les dissuadent de conclure des financements. La dépendance de la Grande-Bretagne à l’égard des importations en dehors de l’UE (dont la Chine) a été décuplée par le Brexit. Et c’est un risque de plus. La forte augmentation du déficit budgétaire contraint le gouvernement à la prudence et à procéder à des coupes budgétaires. Ce qui nuit aussi à la croissance de l’économie. L’inflation, qui avait baissé au début de l’année, est déjà repartie à la hausse et atteint 2,27 %. La livre sterling (GBP) s’est appréciée de 4,55 % par rapport à l’euro en 2024.

Qu’attendre de l’économie en 2025 ?

L’économie britannique devrait croître d’environ 2 %. C’est mieux que les années précédentes, mais cela reste plutôt modeste par rapport aux autres grandes économies. L’inflation devrait baisser à 2 % environ, voire moins, ce qui pourrait renforcer le pouvoir d’achat des consommateurs. La Banque d’Angleterre (BoE) devrait continuer à réduire les taux d’intérêt pour stimuler la croissance économique. Le marché du travail reste relativement stable mais les salaires continueront d’augmenter, en particulier dans des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et les services financiers.

Les prévisions concernant la GBP sont pour la plupart positives. La monnaie est soutenue par l’idée que la BoE devrait abaisser ses taux d’intérêt dans une mesure moindre que d’autres banques centrales. Cela renforcera encore l’attrait relatif de la GBP, en particulier par rapport au billet vert et à l’euro.