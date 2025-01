Des fonds thématiques performantes hors de l’IA

De nombreux fonds thématiques ont tiré leur épingle du jeu en 2024 sans avoir recours à une exposition trop marquée sur l’intelligence artificielle.

Les fonds thématiques ont constitué une des tendances les plus marquantes de la dernière décennie. Si la correction de 2022 a fortement freiné l’engouement pour certaines stratégies, force est néanmoins de constater que plusieurs de ces fonds ont figuré parmi les meilleures performances de 2024.

Dans le tableau illustrant cet article, nous n’avons repris qu’un seul produit par gestionnaire, et nous avons donc privilégié des approches différenciées au niveau des principales positions reprises dans le portefeuille, en limitant à deux sur cinq le nombre des Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla) repris dans les 10 premières lignes du fonds. Enfin, nous avons (si possible) privilégié les fonds ayant une notation chez Morningstar avec un historique supérieur à trois ans.

Objectif Lune

En tête des performances sur l’année écoulée, le fonds Echiquier Space a vu son cours grimper de 69% dans la foulée d’une multiplication des événements positifs dans le domaine de l’exploration spatiale. Ce fonds est unique en son genre, ce qui explique qu’il se soit isolé de manière assez marquée des autres stratégies thématiques.

Christophe Pouchoy, gestionnaire du fonds, souligne que la forte exposition de la stratégie sur le marché américain s’explique par la privatisation plus avancée du secteur spatial dans ce pays. “La démocratisation de l’accès à l’espace ouvre des perspectives astronomiques, liées à la convergence de nombreuses avancées technologiques (réutilisation des fusées, usines dans l’espace, etc.) qui a permis de réduire par 10 le coût pour envoyer un kilo en orbite durant les 20 dernières années.”

L’univers d’investissement représente aujourd’hui 200 sociétés cotées, avec de nombreuses introductions en Bourse intervenues ces dernières années, ce qui autorise aujourd’hui une vraie diversité d’acteurs allant de la fabrication de lanceurs à la production de semi-conducteurs, en passant par les logiciels permettant de construire les fusées, les satellites de communication ou encore l’ensemble des sociétés utilisant les données récoltées depuis l’espace. “Nous observons l’émergence de vrais modèles d’entreprises spatiales, avec des stratégies plus claires pour atteindre la rentabilité opérationnelle”, poursuit notre interlocuteur.

Enfin, Christophe Pouchoy souligne que le spatial pourrait être l’un des secteurs qui va le plus bénéficier du retour de Donald Trump. “Son élection en 2016 avait constitué le point de départ du retour des ambitions américaines dans le spatial, et la dynamisation du programme Artemis de la Nasa (établissement d’une colonie permanente sur la Lune, ndlr) en 2019 avait constitué le point de départ d’importants contrats pour le secteur privé.”

Authentification

R-co Thematic Blockchain est le seul fonds du tableau avec un historique de performance inférieur à trois ans. Après des premiers mois difficiles, ce produit a vu son cours s’envoler de plus de 50% durant chacune des deux dernières années. Ce fort engouement s’explique par le besoin grandissant d’avoir une sécurité d’identification des transactions physiques, d’identification virtuelle ou d’échange d’actifs en ligne (cryptomonnaies). Lorsqu’une information est inscrite sur une blockchain, elle ne peut pas être supprimée, avec donc une traçabilité parfaite des informations. Les principales positions du fonds ont vu leur cours être multiplié entre cinq et dix fois depuis la fin de la correction sur les valeurs technologiques en 2022.

“L’année écoulée a été une autre année de forte performance, confirme Klara Sok, gestionnaire du fonds, notamment pour les acteurs actifs dans la mise en place des infrastructures blockchain et dans les actifs numériques. La collecte des produits liés aux actifs numériques a poursuivi sa forte dynamique, avec des investissements nets qui ont atteint un record de 44,2 milliards d’euros en 2024”, entre autres, grâce au lancement d’ETF sur le bitcoin par BlackRock et Fidelity au début de l’année dernière.

Pour 2025, elle estime que le secteur bénéficiera d’une clarification des réglementations, notamment avec l’arrivée de la réglementation européenne “Ecodesign”, prévue pour 2026, qui poussera une adoption encore plus large de cette technologie. “La position relativement restrictive de la Réserve fédérale a réduit les attentes de baisses de taux pour l’année à venir, ce qui pourrait favoriser la volatilité du marché et créer sporadiquement des points d’entrée intéressants sur notre thématique”, indique Klara Sok.

Fondations

Neuberger Berman Next Generation Connectivity se propose d’exposer les investisseurs aux opportunités qui existent dans le déploiement de la 5G. “Notre stratégie vise une exposition sur ce qui constituera la fondation des développements technologiques durant les prochaines années (IA, semi-conducteurs, digitalisation, centres de données, ndlr).”

Timothy Creedon, gestionnaire du fonds, indique dans son dernier commentaire de gestion que si une baisse des taux est positive pour les actions technologiques en général, l’incertitude macroéconomique pourrait persister en 2025. “Nous continuons de privilégier les entreprises de qualité bénéficiant d’une bonne visibilité sur l’évolution de leurs résultats futurs, mais nous devrons être également prêts à profiter des opportunités tactiques qui sont susceptibles de se présenter si les cours d’entreprises de haute qualité venaient à être mis sous pression.”

Finance et sécurité

Parmi les autres stratégies thématiques permettant une diversification en dehors de l’IA, le fonds Robeco FinTech avait été lourdement affecté par le recul des cours entre septembre 2021 et la fin 2022. Il a poursuivi son redressement en 2024, aidé par un recours toujours plus omniprésent aux solutions de paiement en ligne et aux services financiers à distance. “Le potentiel de croissance de cette thématique est en train de se réaliser, et nous devrions voir de nombreuses introductions en Bourse dans ce domaine durant les prochains mois, estime Michiel van Voorst, gestionnaire du fonds. L’arrivée de Trump, et sa volonté de déréglementer les marchés financiers, constitue un soutien à cette thématique.”

Enfin, Allianz GIF Cyber Security complète notre top 5 avec une stratégie qui cible exclusivement les sociétés proposant des solutions dans le domaine de la cybersécurité, au contraire des autres fonds “sécurité” qui ont souvent une approche sectorielle étendue aux problématiques liées à la sécurité physique. Sans avoir une exposition sur les Magnificent Seven dans les cinq premières positions du fonds, ce produit a néanmoins une forte composante IA.

“Un nombre croissant de services migrent actuellement vers le cloud, la cybersécurité se repose de plus en plus sur les algorithmes d’intelligence artificielle pour sécuriser un univers fragilisé par la multiplication des points d’accès.”