Corée du Sud : crash d’avion et krach en bourse

Après le crash d’un avion en Corée du Sud, faisant 179 morts, les cours des compagnies aériennes s’effondrent en bourse.

Un avion s’est crashé ce dimanche en Corée du Sud, à l’aéroport de Muan. 179 personnes sont décédées, ce qui en fait le crash le plus mortel de l’histoire du pays.

La réaction ne s’est pas fait attendre en bourse, ce lundi : les actions de Jeju Air, compagnie aérienne opérant le vol, se sont effondrées. Elles ont clôturé en baisse de 8,65%. A 7.500 wons (4,88 euros), c’est un niveau bas record pour la compagnie low cost, troisième plus importante du pays en nombre de passagers. Son introduction en bourse a eu lieu en 2015. 62 millions d’euros de capitalisation boursière se sont envolés.

Krach également pour la holding qui détient Jeju Air, AK Holdings. Son cours a perdu 12%, tombant à son niveau le plus bas en 16 ans.

L’avion en question était un Boeing. Le marché américain n’est pas encore ouvert à l’heure d’écrire ces lignes, et les négociations d’avant clôture n’ont pas encore commencé. Mais il se pourrait que l’action chute aussi, comme après chaque incident d’un Boeing en 2024. L’action est en baisse de 28% sur l’année, mais est en forte hausse depuis la mi-novembre (+30%).

Enquête et mauvaise image

Les autorités vont lancer une enquête pour déterminer les causes de l’accident, ce qui pourrait avoir un impact sur Jeju Air. Le crash n’est pas très vendeur non plus : “Le sentiment des consommateurs sera inévitablement affecté, car la crédibilité est importante pour les transporteurs à bas prix dont les sièges et les services ne sont pas très différents les uns des autres”, explique Yang Seung-yoon, de Eugene Investment Securities, à Reuters. L’analyste s’attend à des annulations de voyages, à court terme.

En parlant de crédibilité des compagnies aériennes, l’image est en effet mitigée en bourse ce lundi. Dans la gamme low cost, Air Busan a clôturé en hausse de plus de 3%, après un pic à 15% à l’ouverture. Jin Air et T’way Air sont également parties en flèche à l’ouverture, mais terminent en baisse d’environ 3%.

Auprès des compagnies aériennes classiques, Korean Airlines perd 3%, également après une hausse à l’ouverture, mais Asiana Airlines clôture en hausse de 2% (rattrapent la baisse survenue après la hausse à l’ouverture).

Ailleurs sur le marché

Mais ce ne sont pas que les compagnies aériennes qui sont impactées. Les tours opérateurs et agences de voyage sont également en chute : Hanatour Service termine à -2% et Very Good Tour à -5,6%. Les agences de voyage ont mis sur pause leurs publicités et événements promotionnels. Certaines ont observé une hausse, fois deux, des annulations et une division par deux des réservations après le crash.