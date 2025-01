Burberry dépasse les estimations, le luxe reprend des couleurs

Burberry bat les estimations, et ses ventes chutes beaucoup moins que prévu. Tout le secteur part à la hausse, en bourse.

La marque britannique Burberry, notamment connu pour ses trenchcoats et ses écharpes à carreaux, a publié ses chiffres de vente ce vendredi. Elles sont en baisse de 4% sur le trimestre, comparé à il y a un an. C’est une chute certes, mais c’est beaucoup moins que la baisse de 12% attendue par les analystes. C’est notamment aux Etats-Unis que les ventes ont été importantes, pour les fêtes.

“Nous sommes extrêmement contents des résultats », commente le CEO Joshua Schulman, qui a repris les rênes de l’entreprise il y a six mois environ. “Nous avons constaté une augmentation du nombre de nouveaux clients au mois de décembre pour la première fois depuis plus de deux ans, et nous avons également constaté une augmentation de la désirabilité de la marque.” Il explique que sa stratégie d’avant tout miser sur les produits phares de la marque, au lieu de nouvelles gammes qui suscitaient moins d’intérêt, semble porter ses fruits.

La nouvelle est aussi très bien accueillie en bourse. A l’heure d’écrire ces lignes, l’action gagne 12%. ELle a d’ailleurs plus que doublé depuis début septembre.

Relance du luxe ?

Mais ce n’est pas que Burberry qui gagne en bourse. LVMH est aussi dans le vert ce vendredi, de 2,5%. Kering gagne même 8%. Richemont de son côté gagne près de 2%, tout comme Hermès. Swatch près de 3%.

Richemont avait d’ailleurs annoncé ses résultats il y a un peu plus une semaine. Là aussi, c’était beaucoup mieux que les estimations, et le cours en bourse avait explosé, entrainant le secteur avec lui.

Et Burberry enchaine, ce jeudi. Ces chiffres de ventes vont donc encore plus donner espoir aux investisseurs que le secteur du luxe pourrait avoir atteint un fond, et que la remontée des cours commence à s’amorcer, après des mois de chutes dans un contexte économique plus délicat.

Les résultats des autres groupes, qui vont suivre dans les jours ou semaines à venir, seront donc scrutés encore plus attentivement. Avec des attentes qui augmentent, un signe de faiblesse peut être puni plus rapidement.