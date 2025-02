Bourse : les attentes pour ING tempérées

L’année en cours s’annonce comme une copie des 12 derniers mois en termes de bénéfice par action et de dividendes – malgré une stagnation du chiffre d’affaires et une augmentation des coûts. En 2024, ING a été impacté par le retournement de l’environnement des taux d’intérêt et de l’augmentation des coûts.

Le bénéfice annuel a chuté de 12 % pour atteindre 6,3 milliards d’euros. Des défis majeurs ont également été relevés au quatrième trimestre. Les revenus nets d’intérêts de 3,7 milliards d’euros ont été inférieurs de 5 % à ceux de l’année dernière. Le revenu total est resté stable à 5,4 milliards d’euros grâce, entre autres, à l’augmentation des revenus d’investissement et des autres revenus.

Du côté des coûts, les effets de l’inflation (salariale) se sont fait sentir. Les frais de personnel, par exemple, ont augmenté de 8 % pour atteindre trois milliards d’euros.

Le bénéfice brut de 2,1 milliards d’euros est inférieur de 11 % à celui de l’année précédente. En raison principalement de l’augmentation de la provision pour pertes sur prêts (+248% à 299 millions d’euros), le bénéfice net a chuté de 26% à 1,2 milliard d’euros au quatrième trimestre. Cette dotation aux provisions pour mauvais payeurs a été légèrement inférieure aux 336 millions d’euros du troisième trimestre.

2025

La banque estime que l’année 2025 se déroulera dans les mêmes conditions que l’année dernière. Le revenu global devrait rester stable. Les revenus d’intérêts nets continueraient à baisser, mais les autres revenus augmenteraient de 5 à 10 %. ING prévient que les dépenses d’exploitation augmenteront de 12,1 milliards d’euros à une fourchette entre 12,5 et 12,7 milliards d’euros.

Les investisseurs doivent également tenir compte du fait que le bénéfice net de l’année en cours sera faussé par un certain nombre de coûts uniques. La vente prévue des activités russes à JSC entraînera une perte comptable après impôts d’environ 700 millions d’euros.

Conclusion

Pour l’instant, la banque semble se diriger vers une baisse de son bénéfice à environ 5,8 milliards d’euros.

Les rachats d’actions ont réduit le nombre d’actions en circulation de 3,3 milliards à 3,1 milliards l’année dernière. Pour l’instant, les prévisions concernant le bénéfice par action et le dividende par action sont conformes à celles de 2024, à savoir 1,98 et 1,06 euros. Le rendement du dividende de 6,8 % fait d’ING un investissement toujours intéressant. Toutefois, compte tenu des perspectives prudentes, les investisseurs ne doivent pas se hâter d’y entrer, et la recommandation neutre est donc maintenue.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 15,83 euros

Ticker : INGA NA

Marché : Euronext Amsterdam

Code ISIN : NL0011821202

Capitalisation boursière : 49,83 milliards d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : 8

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : 8

Différence de cours sur 12 mois : +29%

Différence de cours depuis le début de l’année : +4%

Rendement du dividende : 6,8