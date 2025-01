Barrick Gold en difficulté au Mali

Malgré les problèmes à la mine de Loulo-Gounkoto, la production totale de Barrick Gold augmentera d’un tiers au bas mot au cours des cinq ans qui viennent. Les résultats annuels seront publiés le 12 février : peut-être le groupe sera-t-il pratiquement désendetté d’ici-là.

Barrick Gold mise beaucoup plus que d’autres grands groupes aurifères sur les mines des zones dites Tier2 et Tier3, sises en dehors des Etats-Unis, de l’Europe et de l’Australie. L’avantage de l’Afrique, par exemple, est que les procédures y sont beaucoup plus rapides et les coûts de production, bien moindres. Les incertitudes juridiques et les risques de troubles socio-politiques y sont en revanche plus élevés.

Après la fusion avec Randgold, le nombre de mines Tier2 et Tier3 s’est encore accru, ce qui n’a donc pas que des avantages. Ainsi la mine de Porgera, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est-elle restée inactive entre 2020 et 2024 parce que le gouvernement refusait d’en renouveler la licence d’exploitation – ce qu’il a fait depuis. Les problèmes se concentrent aujourd’hui à Loulo-Gounkoto, un complexe détenu à 80 % par Barrick, et par l’Etat malien pour le reste. Le code minier adopté par le nouveau gouvernement octroie au pays une part des revenus plus élevée qu’auparavant. Le différend remonte à 2023 mais le torchon brûle depuis décembre, quand Mark Bristow, le CEO du groupe, et d’autres, ont fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Les autorités, qui réclament l’absurde somme de 5,5 milliards de dollars, ont saisi en guise de garantie 3 tonnes d’or d’une valeur de 250 millions de dollars. Barrick n’a donc eu d’autre choix que de suspendre ses activités sur place et de renvoyer la plupart des employés chez eux.

L’or représentant 80 % de la valeur nominale des exportations maliennes, le pays scie la branche sur laquelle il est assis. Tout cela pèse également sur les actions d’autres producteurs opérant en Afrique de l’Ouest. Allied Gold dispose pourtant, elle, d’une autorisation de production au Mali, ce qui prouve qu’avec les bons contacts, tout est possible. Barrick a déposé plainte auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, mais la procédure prendra énormément de temps : Loulo-Gounkoto ne devrait donc pas rouvrir de sitôt. Cela étant, le site n’est pour le groupe qu’un actif parmi 15 autres.

Loulo-Gounkoto devrait avoir produit, en 2024, 520.000 à 560.000 onces troy d’or, sur un volume total de 3,9-4,3 millions d’onces. Le site génère en outre 7 % environ des réserves du groupe. Son importance relative est appelée à diminuer à mesure que la production s’intensifiera ailleurs. Vu les nouveaux projets, d’expansion notamment, la production totale (or et cuivre combinés) augmentera d’un tiers au bas mot au cours des cinq prochaines années, même sans Loulo-Gounkoto. Les coûts de production se sont alourdis l’an passé, mais la hausse du prix de l’or a permis aux flux de trésorerie de progresser considérablement. A la fin du 3e trimestre, la dette nette n’était plus que de 500 millions de dollars. Les résultats annuels seront publiés le 12 février : peut-être Barrick sera-t-il pratiquement désendetté d’ici-là.

Conclusion

Les difficultés rencontrées au Mali et les résultats du 1er semestre de 2024 empêchent l’action de progresser au même rythme que le prix de l’or. Barrick cote à 7 fois le cash-flow disponible, soit moins de la moitié de la moyenne des 10 dernières années. L’action est même proportionnellement moins chère aujourd’hui qu’elle ne l’était en 2020, lors de son précédent plancher nominal. Le cours intègre selon nous l’ensemble des mauvaises nouvelles. L’investisseur qui a 12 à 18 mois devant lui peut espérer un beau retour sur investissement.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 16,06 dollars

Ticker : GOLD US

Code ISIN : CA0679011084

Marché : NYSE

Capit. boursière : 28,2 milliards USD

C/B 2024 : 13

C/B attendu 2025 : 9,5

Perf. cours sur 12 mois : +4 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +2 %

Rendement du dividende : 2,5 %