Week-end chargé pour Atenor. Malgré une augmentation de capital de 45,3 millions d’euros et des résultats 2024 en amélioration, le promoteur immobilier reste déficitaire et continue de faire face à une situation délicate.

Le promoteur immobilier Atenor a indiqué lundi avoir obtenu des engagements de plusieurs actionnaires pour une augmentation de capital de 45,3 millions d’euros. Le CEO de l’entreprise brabançonne, Stéphan Sonneville, apporte lui-même 300.000 euros sur la table. Cette augmentation de capital survient à quelques jours d’une échéance obligataire de 25 millions d’euros, suivie d’une seconde en mai pour 40 millions d’euros.

Cette annonce intervient trois jours après la publication des résultats annuels de la société, initialement prévue mardi.

Un endettement encore préoccupant

Atenor souffre depuis 2022 d’un endettement particulièrement élevé. Atenor a connu en 2024 un chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, contre 131 millions d’euros l’année précédente. Cependant, le résultat net s’établit à 39,4 millions d’euros, alors qu’il était de 107,1 millions d’euros 12 mois plus tôt. Le chiffre d’affaires a bondi de 308 %, atteignant 321,3 millions d’euros, mais l’entreprise subit encore une dépréciation de ses actifs immobiliers à hauteur de 36 millions d’euros.

Des taux d’intérets élevés

Le groupe explique cette chute par des taux d’intérêt élevés et des moins-values sur son portefeuille. Les résultats publiés ont confirmé l’endettement élevé de l’entreprise, toutefois réduit de plus de 817 millions d’euros en 2023 à 664,6 millions d’euros l’an dernier. Atenor avait indiqué dans ses résultats “étudier la possibilité d’une augmentation de capital et d’un financement externe supplémentaire”. C’est chose faite selon le communiqué de lundi, annonçant une augmentation de capital de 45,3 millions d’euros grâce à cinq sociétés, dont celle de son dirigeant historique Stéphan Sonneville.

Dans une meilleure position pour réaliser son plan sur trois ans

“Cet apport de liquidité place Atenor dans une meilleure position pour réaliser son plan à trois ans”, a commenté le CEO. Les nouvelles actions seront émises à un prix de 2,62 euros par action. “La société maintient pour objectif la réduction progressive de son endettement consolidé à travers son activité et la cession des projets à maturité”, a encore précisé Atenor.

L’entreprise n’a pas communiqué d’objectifs chiffrés pour 2025, invoquant un environnement macroéconomique encore très incertain. La priorité reste la poursuite du désendettement et l’adaptation du modèle économique.

Depuis début 2022, l’action Atenor a perdu 90 % de sa valeur, illustrant la défiance du marché face aux défis financiers du groupe. L’avenir du promoteur dépendra donc de sa capacité à poursuivre son assainissement financier et à restaurer la confiance des investisseurs.