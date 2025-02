Les chiffres du producteur d’acier inoxydable Aperam n’ont pas déçu, mais les inquiétudes quant à la pérennité de son dividende se font de plus en plus vives.

Par anticipation à la publication des chiffres, les actions d’Aperam étaient en hausse de 15% en bourse cette année. L’entreprise n’a pas déçu et le cours a désormais gagné 20% sur l’année. Le dividende reste intact et les chiffres sont encore meilleurs que prévu.

Suivez le cours d’Aperam et d’autres entreprises sur notre plateforme TRENDS BOURSE LIVE & Abonnez-vous à notre newsletter Bourse

Dans une année 2024 difficile, les ventes se sont élevées à 6,3 milliards d’euros, soit une baisse de 5,1% par rapport à 2023. Le résultat ajusté de l’ebitda a augmenté de 17 % pour atteindre 356 millions d’euros. Aperam a déclaré avoir bénéficié de volumes plus élevés, d’une meilleure répartition des ventes et de marges plus élevées. La phase 5 du programme de réduction des coûts du Leadership Journey a rapporté 95 millions d’euros. Au final, Aperam a réalisé un bénéfice net de 231 millions d’euros (3,20 euros par action). Un an plus tôt, ce bénéfice était de 203 millions d’euros.

Dividende… trop élevé ?

La dette nette est passée de 491 millions d’euros à 544 millions d’euros et le flux de trésorerie disponible a diminué d’une année sur l’autre, passant de 168 millions à 125 millions d’euros. Comme prévu, la direction a maintenu le dividende trimestriel de 0,50 euro. Cela signifie que le montant total des dividendes à payer (environ 146 millions d’euros) sur une base annuelle est actuellement plus élevé que le flux de trésorerie disponible généré par Aperam.

Avec la récente acquisition d’Universal Stainless & Alloy Products pour un montant de 539 millions d’euros, la dette augmente encore et le marché peut commencer à se demander si le dividende élevé ne sera pas remis en question. Ces doutes sont alimentés par les prévisions de la direction d’Aperam, qui s’attend à un faible début d’année 2025.

Conclusion

Après la récente progression de l’action sur le marché boursier, nous abaissons la recommandation en partie à cause des inquiétudes concernant la viabilité du dividende. Avec un ratio C/B estimé à 10 cette année et un rendement du dividende de 6,7% (pour l’instant) nous nous en tenons à la recommandation neutre “conserver.”

Recommandation : conserver/attendre

Risque : moyen

Note : 2B

Cours : EUR 30,36

Ticker : APAM NA

Code ISIN : LU0569974404

Marché : Euronext Amsterdam

Capitalisation boursière : 2,17 milliards d’euros

Ratio C/B en 2024 : 9,5

Ratio C/B attendu en 2025 : 10

Différence du cours sur les 12 derniers mois : +4%

Différence du cours depuis le début de l’année : +20%

Rendement du dividende : 6,7%