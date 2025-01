Aedifica quitte la Suède

Les trimestriels ont une nouvelle fois confirmé la belle tenue opérationnelle du spécialiste de l’immobilier de santé. La cession annoncée de la majeure partie du portefeuille suédois contribueront encore à améliorer la rentabilité d’une société déjà solide et raisonnablement endettée.

Après de nombreuses acquisitions, cet acteur européen de l’immobilier de santé (630 sites dans huit pays, avec 48.300 lits) vient d’annoncer la cession de 22 propriétés suédoises qui affichaient une rentabilité inférieure à la moyenne du groupe. Les 576 millions de couronnes suédoises (SEK) de la vente seront réinvestis dans des immeubles plus rentables, ce qui devrait, à terme, permettre d’augmenter le bénéfice par action (BPA).

Au 30 septembre, la juste valeur des immeubles de placement était de 6,12 milliards d’euros (5,85 milliards fin 2023). Les revenus locatifs nets ont augmenté de 7 % sur un an, à 251 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice a progressé de 7 %, à 178,3 millions d’euros, soit un BPA de 3,75 euros (3,95 euros un an auparavant).

Pour renforcer ses fonds propres, Aedifica avait mené en 2023 une augmentation de capital à 52 euros, largement sous le cours en vigueur. Fin septembre, le taux d’endettement s’élevait à 41,5 %. L’actif net par action hors variations de la juste valeur des instruments de couverture s’élevait à 75,84 euros (74,90 euros en incluant les plus-values non réalisées sur les couvertures), contre 71,70 euros au 31 décembre 2023. La direction a confirmé le dividende de 3,90 euros brut par action (3,80 euros en 2023) et encore relevé sa prévision de BPA pour 2024, de 4,85 à 4,90 euros.

Conclusion

Les trimestriels ont une nouvelle fois confirmé la belle tenue opérationnelle d’Aedifica, dont le taux d’occupation se maintient à 100 %. La juste valeur ne diminue plus. Nous maintenons notre conseil d’achat, d’autant plus que la société est bien capitalisée et présente un ratio d’endettement raisonnable – et surtout, que son titre présente une décote de plus de 25 % par rapport à la valeur de l’actif net et un rendement du dividende proche de 7 %. Une baisse des taux longs devrait faire grimper le cours.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 56,70 euros

Ticker : AED BB

Code ISIN : BE0003851681

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,83 milliards EUR

C/B 2024 : 12

C/B attendu 2025 : 11

Perf. cours sur 12 mois : -1 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +1 %

Rendement du dividende: 6,9 %