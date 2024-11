X-FAB : le calice jusqu’à la lie

Pénalisée par le déstockage toujours en cours chez les clients, X-FAB a été contrainte de revoir à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2024 à deux reprises cette année.

Au départ, la société tablait sur un chiffre d’affaires (CA) de 900-970 millions de dollars, montant qu’elle a ramené à 860-880 millions au sortir du premier semestre et à 822-832 millions en octobre. La marge d’Ebitda attendue a également été revue à la baisse, de 25-28 % à 23,4-24 %. En cause, surtout : le déstockage en cours chez les clients. Au troisième trimestre, le CA a chuté de 12 % en glissement annuel, à 206,4 millions de dollars (dans le bas de la fourchette prévue de 205-215 millions). En rythme trimestriel, on note une progression de 1 %.

Le CA du pôle automobile a progressé de 8 %, mais ce bond n’a pas suffi à compenser le véritable déclin des pôles industriel (-48 %) et médical (-29 %). C’est surtout la demande de semi-conducteurs en carbure de silicium qui a chuté (CA : -60 %). L’Ebitda cède 23,5 %, à 50,3 millions de dollars. Soit une marge de 24,4 % (ici aussi dans le bas de la fourchette prévue, de 24-27 %). Les commandes ont crû de 4 %, à 217,1 millions de dollars, mais se sont tassées pour le deuxième trimestre consécutif. La valeur du carnet de commandes a perdu 7 %, à 481,4 millions de dollars, en base trimestrielle. Les dépenses d’investissement atteindront 550 millions de dollars en 2024, mais dégringoleront à 300 millions environ en 2025. X-FAB a achevé le troisième trimestre sur une trésorerie de 315,9 millions de dollars.

Conclusion

Pour une société cyclique comme X-FAB, ce n’est qu’a posteriori que l’on peut déterminer le creux opérationnel. Il faudra que le taux d’utilisation des capacités, et donc aussi la demande, augmente, pour que les marges se redressent. L’action est tombée à son plus bas des près de quatre années écoulées et, à moins de 0,8 fois la valeur comptable, son cours intègre nombre de mauvaises nouvelles déjà. D’où le relèvement de notre conseil.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 4,27 euros

Ticker : XFAB FP

Code ISIN : BE0974310428

Marché : Euronext Paris

Capit. boursière : 560 millions EUR

C/B 2024 : 11

C/B attendu 2025 : 8

Perf. cours sur 12 mois : -55 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -57 %

Rendement du dividende : –