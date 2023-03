X-Fab: des marges plus élevées en perspective

Bonne nouvelle: la direction s’attend à une progression des chiffres d’affaires et marges d’année en année. Son action n’est pas encore trop onéreuse, mais X-Fab est une entreprise cyclique.

X-Fab a bénéficié d’une forte demande l’an dernier, le marché automobile se reprenant et la planète commençant à s’électrifier massivement. Si, à 183,6 millions de dollars (+6,6%), le chiffre d’affaires (CA) du 4e trimestre est légèrement inférieur aux attentes, le bénéfice d’exploitation (Ebitda) est, lui, en ligne avec celles-ci, à 42,2 millions de dollars. La vigueur du dollar a coûté à l’entreprise 5,4% de son CA mais son effet sur lui devrait s’atténuer cette année. Sur l’exercice 2022, le CA a grimpé de 12,4%, à 739,5 millions de dollars; 618 millions (+17,7%) de ce montant proviennent des activités clés de l’entreprise que sont Automotive (+17,4%), Industrial (+18,8%) et Medical (+16,3%). Automotive est la plus grande contributrice au CA consolidé, avec 57%.

Un conflit avec un ancien fournisseur s’est soldé par une sentence arbitrale défavorable à X-Fab, qui a dû lui verser 36,8 millions de dollars. L’Ebitda a dès lors chuté de 12% en glissement annuel, à 135 millions de dollars. Sans ce coût exceptionnel, la marge se serait élevée à 23,4%. Comme X-Fab a beaucoup investi dans l’accroissement de sa capacité de production, le flux de trésorerie disponible a été négatif (de 81 millions de dollars). La valeur du carnet de commandes avait atteint le niveau record de 480,5 millions de dollars à fin 2022 et la trésorerie, 369,4 millions.

X-Fab table pour l’exercice 2023 sur un CA compris entre 880 et 960 millions de dollars; s’il atteint le milieu de cette fourchette, la croissance s’établira à 24,4%. La marge d’Ebitda devrait se situer entre 23 et 27%. Les projections pour 2024 tiennent la route: un CA de 1 milliard de dollars et une marge d’Ebitda d’au minimum 30%.

Conclusion

L’action s’est déjà considérablement appréciée ces derniers mois, mais à 5 fois le bénéfice d’exploitation, elle n’est pas encore trop chère. Elle reste cela dit une valeur cyclique. Nous la conserverions. Pour étoffer la position, nous attendrions.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 8,9 euros

Ticker: XFAB FP

Code ISIN: BE0974310428

Marché: Euronext Paris

Capit. boursière: 1,2 milliard EUR

C/B 2022: 22

C/B attendu 2023: 10,5

Perf. cours sur 12 mois: +27%

Perf. cours depuis le 01/01: +32%

Rendement du dividende: –