Wolters Kluwer : son cours croît plus vite que le bénéfice

Wolters Kluwer devrait avoir atteint en 2024 un chiffre d’affaires (CA) supérieur de 6 % aux 5,6 milliards d’euros enregistrés en 2023. Tous les pôles contribuent à la croissance du CA. Tax & Accounting (1,5 milliard) et Financial & Corporate Compliance (1,1 milliard) ont vu leur CA augmenter de 5 % sur les neuf premiers mois, le pôle Health (1,6 milliard), de 6 %, le pôle Corporate Performance & ESG (731 millions), de 7 % et le pôle Legal & Regulatory (945 millions), de 8 %.

L’évolution du CA de Wolters Kluwer est donc stable tant au niveau du groupe que de ses pôles. Cette prévisibilité se renforce encore grâce au CA récurrent des abonnements (82 % du CA consolidé). Tant que le groupe offrira aux avocats, médecins, comptables et autres experts juridiques et financiers des informations et logiciels fiables et de qualité, il conservera sa clientèle et sera pratiquement assuré d’une croissance de son CA récurrent.

Le bilan est sain ; le ratio d’endettement (dette nette/Ebitda) s’élevait à 1,8 au terme du troisième trimestre. Grâce en outre à son cash-flow disponible abondant, Wolters Kluwer peut racheter ses actions (jusqu’à 1,0 milliard d’euros en 2024, soit 2,6 % de la capitalisation boursière de 38,5 milliards d’euros) et continuer de verser un dividende croissant. Le groupe entend racheter pour 100 millions d’euros d’actions en janvier comme en février 2025. Nous en saurons davantage dans le rapport annuel, qui sera publié le 26 février.

Conclusion

Soulignons que le cours de l’action a progressé plus vite que le CA et le bénéfice, ces dernières années. Compte tenu d’un bénéfice par action estimé à 5 euros pour 2024 (ratio cours/bénéfice, ou C/B, de 32) et à 5,50 euros pour 2025 (C/B de 29), cette action de grande qualité n’est pas bon marché. C’est pourquoi nous nous en tenons au conseil “conserver”.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 162,20 euros

Ticker : WKL NA

Code ISIN : NL0000395903

Marché : Amsterdam

Capit. boursière : 38,68 milliards EUR

C/B 2024 : 32

C/B attendu 2025 : 29

Perf. cours sur 12 mois : +23 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +1 %

Rendement du dividende : 1,3 %