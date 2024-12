Walmart : toujours en pleine forme

La croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices de la chaîne d’hypermarchés s’est accélérée dans toutes les divisions, au troisième trimestre.

Aux Etats-Unis, Walmart a vu le nombre de transactions augmenter (+3,1 %). Il n’en est pas allé autrement chez son concurrent Target. Toutefois, Walmart peut se prévaloir d’être parvenu à attirer une plus grande part des consommateurs aux revenus élevés et d’avoir vu le revenu par transaction croître de 2,1 %.

En glissement annuel, aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires de Walmart a progressé de 5,5 %, à 114,9 milliards de dollars, porté par l’e-commerce (+22 %) et les publicités (+26 %), et le bénéfice d’exploitation a gagné 9,1 %, à 5,4 milliards de dollars.

La division Walmart International a enregistré une forte croissance du chiffre d’affaires (organique : +12,4 %) et du bénéfice d’exploitation (+16,7 %) ; les Big Billion Days – il s’agit de la grand-messe commerciale organisée par Flipkart, en Inde – tenus fin octobre y ont bien contribué. Au quatrième trimestre, la base de comparaison commencera à être défavorable.

Quant à la division Sam’s Club, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 22,9 milliards de dollars (+3,9 % en glissement annuel) et un bénéfice d’exploitation de 0,6 milliard de dollars (+6,9 %).



Conclusion

Le chiffre d’affaires consolidé s’étant élevé à 169,6 milliards de dollars (+5,5 %) et le bénéfice d’exploitation total, à 6,7 milliards de dollars (+8,2 %), le leader mondial de la grande distribution a revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice. Le bénéfice par action devrait finalement tourner autour de 2,45 dollars. Walmart affiche toujours une santé de fer, mais le cours de l’action a déjà augmenté de quelque 80 % cette année. Le ratio cours/bénéfice atteint désormais 38, un niveau trop élevé. C’est pourquoi nous recommandons de vendre.

Conseil : vendre

Risque : faible

Rating : 3A

Cours : 94,87 dollars

Ticker : WMT US

Code ISIN : US9311421039

Marché : NYSE

Capit. boursière : 759,88 milliards USD

C/B 2023 : 39

C/B attendu 2024 : 38

Perf. cours sur 12 mois : +89 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +80 %

Rendement du dividende : 0,9 %