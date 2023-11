Vodafone renoue avec la croissance sur son principal marché

La nouvelle CEO annonce trois années de coupes sombres, à quoi va venir s’ajouter la vente des marchés peu rentables, dont la croissance stagne.

Vodafone va prendre à bras-le-corps ses problèmes de rentabilité et la complexité de sa structure. Il faut dire que son titre a atteint, cet été, son niveau le plus bas depuis 1997. Trois années de coupes sombres, pour un montant d’un milliard d’euros, sont annoncées. Onze mille personnes vont être licenciées; fin septembre, à l’issue du 1er semestre de l’exercice décalé, 2.700 avaient d’ores et déjà été remerciées.

Margherita Della Valle, la CEO, entend en outre se débarrasser des marchés peu rentables, dont la croissance stagne. L’un d’eux est l’Espagne, où le groupe se classe, depuis qu’il a acquis ONO, en 2014, derrière Telefonica et Orange. Zegona Communications s’est engagée en octobre à s’acquitter de 4,1 milliards d’euros en espèces, à quoi pourraient venir s’ajouter des actions préférentielles, pour acquérir la branche espagnole de Vodafone; ce pôle, qui représente 9% des ventes du groupe, a vu son chiffre d’affaires (CA) et ses bénéfices chuter au 1er semestre. Zegona payera de surcroît 110 millions d’euros par an pendant plusieurs années pour pouvoir utiliser la marque Vodafone. La transaction valorise Vodafone Espagne à 5,3 fois le bénéfice d’exploitation (Ebitda) ajusté, ce qui est plutôt faible par rapport à d’autres opérations récentes au sein du secteur. Elle devrait être finalisée au 1er semestre de l’an prochain. En Italie, autre marché difficile, aucun opérateur n’obtient actuellement de rendement supérieur au coût du capital. Ses actifs italiens représentent 11% du CA de Vodafone, qui avait refusé l’an passé les 11 milliards d’euros offerts par le français Iliad. Le groupe n’avance pas de calendrier précis, mais il est clair que ses actifs italiens sont à nouveau à vendre. Il s’est engagé à fusionner ses activités britanniques (15% de son CA) avec celles de Three UK (Hutchison). Comme le conglomérat serait le plus grand du Royaume-Uni, la proposition doit être soumise aux autorités de la concurrence. En Allemagne, le principal marché de Vodafone (31%), le CA, en baisse depuis plusieurs trimestres, a regagné 1,1% entre juillet et septembre. L’Ebitda a certes cédé 5,6% mais hors dépenses énergétiques, le recul n’a pas dépassé 1,3%. En Afrique, Vodacom (16%) a progressé de 9%.

La dette nette s’élevait fin septembre à 36,2 milliards d’euros, soit 2,7 fois l’Ebitda escompté. Elle atteignait 45,6 milliards un an plus tôt, un montant que la cession de Vantage Towers et des branches hongroise et ghanéenne a permis d’alléger. Le produit de la vente du pôle espagnol sera bien nécessaire au financement du généreux dividende, de 0,09 euro l’an dernier et qui, d’après le consensus, devrait atteindre 0,08 euro cette fois. Les 0,045 euro d’acompte accordés à ce stade seront versés le 2 février. L’Ebitda a grimpé à 6,4 milliards d’euros (+0,3%) entre avril et septembre. Vodafone mise toujours pour l’exercice sur un Ebitda de 13,3 milliards et un flux de trésorerie disponible de 3,3 milliards.

Conclusion

Jusqu’à présent, la nouvelle CEO tient ses promesses. La simplification de la structure du groupe est un travail de longue haleine, dont elle ne maîtrise pas le calendrier; c’est davantage le cas côté coûts, mais c’est surtout sur le plan opérationnel que l’accent peut être mis. Que le plus grand marché de débouchés ait pu renouer avec la croissance est déjà une bonne chose. Vodafone se négocie à 4 fois l’Ebitda escompté à peine et bien que le dividende soit sans doute appelé à diminuer légèrement, son rendement reste élevé. Acheter, toujours.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 74,78 pence

Ticker: VOD LN

Code ISIN: GB00BH4HKS39

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 20,3 milliards GBP

C/B 2022: 7,5

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -24%

Perf. cours depuis le 01/01: -13%

Rendement du dividende: 10,7%