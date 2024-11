Vestas : un très lent retour à la rentabilité

L’avertissement sur les bénéfices émis cette semaine a coûté 10 % à l’action. Les perspectives à long terme restent très favorables, mais il est trop tôt pour s’emballer à nouveau.

Après plusieurs années de pertes, le retour à la rentabilité de Vestas Wind Systems se fait attendre. Sur le long terme, la direction vise une marge bénéficiaire de 10 % pour le bénéfice d’exploitation, mais cette année, les actionnaires devront encore se contenter de 4-5 %. Lors de la publication des résultats du troisième trimestre, le fabricant d’éoliennes a d’ailleurs précisé qu’elle se situerait probablement dans le bas de cette fourchette.

Ce léger avertissement sur les bénéfices a coûté 10 % à l’action, orientée à la baisse depuis plusieurs années : fini, l’engouement pour les acteurs des énergies renouvelables, dont profitait particulièrement Vestas. La marge de 4 % laisse espérer un bénéfice d’exploitation de quelque 700 millions d’euros pour l’année en cours, à rapprocher d’une capitalisation boursière avoisinant les 18 milliards d’euros. Si la valorisation de l’action est encore élevée, c’est parce que les investisseurs anticipent une poursuite du redressement de la rentabilité.

Attendue au tournant, Vestas n’a pas déçu au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires (CA) de 5,2 milliards d’euros, soit près de 20 % de plus qu’un an auparavant, et une marge bénéficiaire de 4,5 %, en nette amélioration grâce aux ventes de nouvelles éoliennes plus rentables. Les prix ont augmenté de 10 % sur un an, à 1,1 million d’euros par mégawatt. Fin 2024, l’entreprise devrait avoir fini l’installation de projets vendus à des prix relativement bas ; la rentabilité des ventes d’éoliennes pourrait donc encore s’améliorer en 2025, surtout si Vestas parvient à maintenir ses prix.

Dans cette industrie encore très récente, la discipline a fait défaut sur le plan commercial ces dernières années. Vestas avait en outre sous-estimé les risques opérationnels et a connu des problèmes de démarrage qui ont régulièrement fait plonger les résultats dans le rouge lors des exercices écoulés. Par ailleurs, les acteurs du secteur ont trop rapidement voulu lancer des éoliennes de plus en plus grandes et déployer les innovations technologiques, ce qui a rendu le processus de production trop complexe et coûteux. Vestas s’efforce désormais de le simplifier grâce à un système de fabrication modulaire des turbines : des éléments sur mesure peuvent être associés aux composants standard.

Outre la vente d’éoliennes, Vestas assure aussi la maintenance des turbines. S’il s’agit en théorie d’une activité très lucrative et prévisible, la rentabilité laisse là aussi à désirer. Le coût de la garantie offerte sur des turbines défectueuses est lourd : au troisième trimestre, les provisions pour frais de maintenance ont représenté jusqu’à 6 % du CA. Le pire semble passé, mais il faudra un certain temps avant que Vestas puisse rétablir la marge bénéficiaire aux niveaux visés de 25 %. C’est d’ailleurs le redressement plus lent que prévu de la marge dans cette division qui est à l’origine de l’avertissement sur les bénéfices émis cette semaine. Le bilan a relativement bien résisté lors de ces années tourmentées, puisque le ratio dette nette/cash-flow d’exploitation est inférieur à 1.

Conclusion

L’enthousiasme qui avait gagné les opérateurs au sujet des énergies renouvelables s’est largement dissipé, mais Vestas n’est pas pour autant devenue une bonne affaire. Le cours intègre déjà un net redressement de la rentabilité ; or, ce dernier se fera de manière poussive. Nous maintenons notre conseil.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 16,4 euros

Ticker : VWS

Code ISIN : DU300609

Marché : Xetra

Capit. boursière : 17,7 milliards EUR

C/B 2023 : 180

C/B attendu 2024 : 35

Perf. cours sur 12 mois : -25 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -41 %

Rendement du dividende : –