Vastned désormais cotée en Belgique

La structure de Vastned a donc été simplifiée. La SIR peut de nouveau envisager une croissance par le biais d’acquisitions.

En mai 2024, Vastned Retail et Vastned Belgium ont annoncé une fusion inversée, de la société mère, néerlandaise, avec sa filiale belge. Effective le 1er janvier, elle a entraîné la radiation de la cote de Vastned Retail. La nouvelle entité poursuit ses activités sous le nom de Vastned, avec une cotation principale à Bruxelles (ticker VASTB).

Les actionnaires de Vastned Retail ont reçu 0,839 action Vastned pour chaque titre. Le dividende de 1,70 euro pour 2024 a été versé en décembre ; les actionnaires de Vastned Belgium ont bénéficié d’un dividende supplémentaire de 1 euro, ce qui compense le profil rendement/risque différent de Vastned Retail.

La simplification de la structure permettra d’économiser 2,0 à 2,5 millions d’euros par an. Grâce à son envergure, la société devrait se voir octroyer de nouveaux prêts à des taux plus favorables. Avec une capitalisation boursière de 580 millions d’euros et une augmentation du flottant de 45 à 55 %, Vastned revient sur le radar des investisseurs institutionnels.

La direction va présenter sa nouvelle stratégie en 2025 ; aucun changement majeur n’est attendu. Le portefeuille, de quelque 1,2 milliard d’euros, cible toujours surtout les axes commerciaux les plus fréquentés aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Espagne. Les importants désinvestissements effectués ont permis d’assainir le bilan. Le ratio prêt/valeur (LTV) avoisine les 40 %. La SIR peut de nouveau envisager une croissance par le biais d’acquisitions, d’autant plus que les taux longs ont reflué et que les valorisations immobilières se stabilisent.

Conclusion

Pour 2025, nous estimons le bénéfice par action à 1,80 euro et le dividende, à 1,50 euro – soit, au cours actuel, un rendement du dividende de 5,2 %. La décote de 18 % par rapport à la valeur nette d’inventaire pourrait diminuer si la nouvelle stratégie de croissance porte ses fruits.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 28,20 euros

Ticker : VASTB BB

Code ISIN : BE0003754687

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 402,6 millions EUR

C/B 2024 : 16

C/B attendu 2025 : 14,5

Perf. cours sur 12 mois : +13 %

Perf. cours depuis le 1 /1 : +2 %

Rendement du dividende : 5,2 %