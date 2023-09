Une baisse exagérée pour Ackermans & van Haaren

Avec un bénéfice net en retrait de 38,7% en glissement annuel, les semestriels du holding anversois sont à première vue très décevants. Mais le recul, de 4,3%, de ses cinq principaux segments, est beaucoup plus limité. La contribution de CFE et de DEME, les principales participations du pôle Marine Engineering & Contracting (62,12% chacune), au résultat net a cédé du terrain, un tassement que les deux autres participations ont toutefois largement compensé: DEEP C Holding (vente de terrains industriels au Vietnam) a fourni une contribution de 1,3 million d’euros (0,9 million en 2022), tandis que celle de Green Offshore (parcs éoliens marins belges) passait de 1,3 million à 8,6 millions d’euros, grâce aux 6% de hausse des prix de vente de l’électricité.

Private Banking (Delen Private Bank et Banque J. Van Breda; 78,75% dans les deux cas) reste le fleuron du holding. Les actifs sous gestion de ce pôle ont augmenté de 3,1% au 2e trimestre, et de 8,1% en six mois. L’afflux brut de nouveaux fonds s’est élevé à 2,21 milliards au 1er semestre. Chez Delen, 54% des apports nets proviennent de nouveaux clients. Pratiquement tous les paramètres de rentabilité se sont améliorés; l’on constate en particulier une diminution, de 53% à 51%, du ratio coûts/revenus, tandis que les ratios de liquidité et de solvabilité demeuraient largement supérieurs à la moyenne du secteur et à ce qu’impose la loi.

L’immobilier comprend la participation dans Nextensa, portée de 58,53% à 60,65% en six mois. La juste valeur du portefeuille immobilier s’est stabilisée autour de 1,3 milliard d’euros. La contribution au bénéfice net est tombée à 10,7 millions (18,6 millions en 2022). Le tassement du marché de l’investissement immobilier a considérablement ralenti l’encaissement des plus-values latentes.

Le segment de l’énergie et des matières premières comprend surtout la participation, passée de 36,81% à 37,59%, dans SIPEF (huile de palme), dont le bénéfice net a dégringolé de moitié, à 10,7 millions (part Ackermans & van Haaren), en un an. Enfin, le segment non coté (Growth Capital) a réalisé un bénéfice net de 6,9 millions d’euros (39,5 millions en 2022).

Le solde des plus-values et moins-values sur les valeurs détenues est tombé de 97,2 millions en 2022 à 25,3 millions d’euros (dont 19 millions grâce à la vente de la participation dans Telemond). Hors plus-values, la direction table sur un bénéfice net pour l’exercice conforme à celui de 2022 (354 millions). Le groupe, qui disposait fin juin de 511 millions de liquidités, va débourser 100 millions pour acquérir 40% du néerlandais IQIP (éolien offshore), et jusqu’à 53 millions pour une participation dans Camlin Fine Sciences (nutriments de haute qualité). Le titre valait fin juin 143,9 euros.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 142,10 euros

Ticker: ACKB BB

Code ISIN: BE0003764785

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 4,76 milliards EUR

C/B 2022: 7

C/B attendu 2023: 12,5

Perf. cours sur 12 mois: -5%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 2,2%