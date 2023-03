Une approbation déterminante pour Pharming

Le Ruconest avait clos l’exercice 2022 sur un chiffre d’affaires de 205,6 millions de dollars. Pour le Joenja, les analystes pronostiquent 300 millions de dollars environ à la pointe.

L’Agence américaine des médicaments (FDA) vient d’autoriser l’administration du Joenja (leniolisib) aux patients âgés de 12 ans et plus atteints d’une immunodéficience primaire progressive appelée APDS.

Pharming commencera à vendre son deuxième produit approuvé – le premier médicament contre l’APDS! – dès avril. L’approbation s’accompagne d’un paiement d’étape de 10,5 millions de dollars au bailleur de licence Novartis, ainsi qu’à une autre partie. Des montants supplémentaires pouvant aller jusqu’à 190 millions de dollars seront versés si d’autres jalons commerciaux sont franchis. Pharming versera en outre des redevances progressives sur le chiffre d’affaires net.

L’APDS est une maladie extrêmement rare découverte il y a une dizaine d’années seulement, qu’un test génétique permet de diagnostiquer. On estime à 1.500 le nombre de patients atteints dans le monde, dont plus de 500 ont été identifiés par la société (200 d’entre eux aux Etats-Unis). Le prix par année de traitement est de 547.000 dollars brut. L’Agence européenne des médicaments devrait se prononcer au second semestre. Des dossiers de demande seront par ailleurs déposés au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et au Japon.

Pharming, qui se penche désormais sur les patients de moins de 12 ans, annoncera d’autres indications encore au deuxième semestre. Le Ruconest avait clos l’exercice 2022 sur un chiffre d’affaires de 205,6 millions de dollars (+3%); pour le Joenja, les analystes pronostiquent 300 millions environ à la pointe.

Conclusion

L’action a bondi de plus de 15% à l’annonce de l’approbation du Joenja. Ce gain plutôt modeste signifie qu’il faudra du temps pour exploiter au maximum le potentiel commercial du médicament. Le marché n’apprécie donc pas suffisamment l’approbation, pourtant déterminante pour Pharming. Nous recommandons dès lors toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 1,13 euro

Ticker: PHARM NA

Code ISIN: NL0010391025

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 741,7 millions EUR

C/B 2022: 56

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +47%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: –