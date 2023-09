Une amélioration au second semestre pour Pan American Silver

Pan American Silver affiche des réserves en hausse, mène plusieurs projets d’expansion et a des projets prometteurs sur le feu. Son titre reste pourtant bien en dessous de sa moyenne historique.

Si l’ajout des actifs rachetés à Yamana Gold à ceux de Pan American Silver (PAAS) a eu un effet limité au premier semestre, cela devrait changer au second. Au deuxième trimestre, la production d’argent a déjà augmenté de 55%, à 6,02 millions d’onces troy, tandis que celle d’or doublait (+102%), à 248.200 onces troy; pour ces deux métaux, les chiffres se situent dans la fourchette haute des prévisions. Le coût total de production de l’argent était de 15,7 dollars, celui de l’or, de 1.342 dollars. Avec un prix de vente de 23,45 dollars en moyenne pour l’argent et de 1.975 dollars pour l’or, PAAS a donc généré des marges élevées. Des éléments ponctuels (dépréciations et impôts, notamment) sont cependant venus brider le bénéfice net.

Si les mines de Jacobina (Brésil) et d’El Penon (Chili) ont généré de belles performances, La Colorada souffre toujours de problèmes de ventilation, qui devraient toutefois être résolus l’an prochain, grâce à de nouvelles installations.

PAAS a maintenu ses prévisions annuelles de 21 à 23 millions d’onces troy d’argent et de 870.000 à 970.000 onces troy d’or, pour un coût visé de 14 à 16 dollars pour l’argent et de 1.275 à 1.425 dollars pour le métal jaune. Les réserves de la société ont augmenté, à 487 millions d’onces troy d’argent et à 7,7 millions d’onces troy d’or (hors nouvelles explorations). Parmi les expansions en cours figurent La Colorada Skarn, au sujet de laquelle une mise à jour sera faite d’ici décembre, et la quatrième phase de Jacobina.

Au deuxième trimestre, PAAS a généré un cash-flow d’exploitation de 117 millions de dollars (21 millions un an plus tôt). Le groupe a remboursé 47,4 millions de dollars de dette et versé 36,4 millions de dividendes (soit un dividende de base de 0,1 dollar par trimestre et un complément, en fonction de la trésorerie du trimestre). Fin juin, PAAS disposait de 409,2 millions de dollars de trésorerie, et 470 des 750 millions de dollars de sa ligne de crédit étaient encore disponibles.

L’acquisition des actifs de Yamana a alourdi l’endettement net, à 1,14 milliard de dollars fin juin. Depuis, PAAS a vendu des participations dans le projet cuprifère de Mara (56,25%, cédé à Glencore, mais avec le maintien de 0,75% de royalties sur la durée de vie de la mine), dans Morococha et dans Agua de la Falda, pour un montant total de 593 millions de dollars.

Au rang des projets prometteurs figure Escobal, au Guatemala, entré dans le giron de PAAS après le rachat de Tahoe Resources, mais inactif depuis 2017. PAAS a entamé des négociations avec les communautés locales pour reprendre l’exploitation. Un droit distinct (ticker: PAASF) est toujours coté à la Bourse de New York; affichant actuellement une décote de 27%, il donnera droit à 0,0497 action PAAS si Escobal est remis en exploitation avant 2029. Autre flèche à l’arc de PAAS: le projet Navidad, qui se situe dans une région d’Argentine où l’exploitation minière est actuellement interdite, mais qui pourrait bénéficier des évolutions politiques.

Conclusion

Malgré l’amélioration des perspectives, Pan American Silver s’échange à moins de 7 fois le cash-flow attendu pour l’année prochaine, bien en dessous de sa moyenne historique (11) et également 33 à 50% moins cher que ses homologues sectoriels First Majestic et Hecla Mining, qui ont des réserves nettement inférieures et une structure de coûts moins favorable. La pleine contribution des actifs acquis, qui réduiront les coûts au niveau du groupe, devrait permettre une embellie au cours des trimestres à venir.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

