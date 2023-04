Un cocktail prometteur pour Lucas Bols

La société néerlandaise est bien positionnée pour profiter à la fois de l’essor du marché des cocktails et de la croissance du segment non ou peu alcoolisé. Son ratio cours/bénéfice est bien plus modeste que celui de grands concurrents.

Le premier semestre de l’exercice 2022/23, achevé le 30 septembre dernier, a été bon pour Lucas Bols, avec une hausse de 23% du chiffre d’affaires (CA) et de 2% du bénéfice net. Parce qu’il a accru son capital, notamment en vue de financer l’acquisition de Tequila Partida, il a vu le bénéfice par action (BPA) baisser de 15%, à 0,53 euro, mais la nette amélioration du bilan permet de nouveau le versement d’un dividende intermédiaire de 0,21 euro brut par action.

Lucas Bols cible surtout le marché international des cocktails. En plein essor, les Etats-Unis représentent déjà 25% du CA, même si le marché a ralenti du fait de la pénurie de verre et de la hausse des coûts. Le CEO, Huub van Doorne, précise toutefois que les conditions de production se normalisent et que la demande de cocktails, outre-Atlantique, augmente à la fois dans l’horeca et dans les magasins de détail. Lucas Bols compte sur Tequila Partida pour assurer sa croissance.

Début 2023, Lucas Bols a racheté Fluère (marque de boisson sans alcool) pour 1 million d’euros, un véritable atout alors que le marché des boissons non ou peu alcoolisées devrait croître de 8% par an en moyenne.

A l’automne 2022, la direction pronostiquait un deuxième semestre difficile du fait des tensions géopolitiques, de l’envolée des coûts et de la baisse attendue du pouvoir d’achat des consommateurs. Le positionnement de Lucas Bols sur son marché et les opportunités de croissance à moyen terme incitaient toutefois à l’optimisme.

Conclusion

Nous tablons sur un BPA de 0,90 euro et un dividende final de 0,15 euro (soit, au total, 0,36 euro de dividende par action) pour l’exercice en cours, et sur un BPA de 1,15 euro pour le prochain. A 9,5, le ratio cours/bénéfice attendu est donc bien plus modeste que ceux du français Rémy Cointreau (28) ou du britannique Diageo (20), ce qui justifie notre conseil positif.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 11,40 euros

Ticker: BOLS NA

Code ISIN: NL0010998878

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 170,7 millions EUR

C/B 2022: 13

C/B attendu 2023: 9,5

Perf. cours sur 12 mois: +4%

Perf. cours depuis le 01/01: +8%

Rendement du dividende: 3,1%