UCB rassure le marché

Soulagement: les résultats annuels sont meilleurs que prévu. La non-approbation du Bimzelx par l’agence américaine du médicament (FDA) avait sérieusement pesé sur le cours de l’action UCB.

Le Bimzelx est censé plus que compenser l’expiration des brevets de l’anti-épileptique Vimpat (depuis 2022) et de l’immunosuppresseur Cimzia (à partir de 2024), lorsqu’il aura été approuvé sur le marché américain pour le psoriasis. En novembre, UCB a soumis une nouvelle demande à la FDA; son verdict tombera au 2e trimestre. Les analystes s’attendent à ce que le Bimzelx dégage un chiffre d’affaires (CA) d’au minimum 2,5 milliards d’euros, dont la moitié grâce au traitement du psoriasis. Le médicament a déjà été approuvé en Europe, au Royaume-Uni, au Japon, au Canada, en Australie, en Arabie saoudite et en Suisse. Il a généré 35 millions d’euros en 2022, certes une part infime du CA total d’UCB. Ce dernier s’est élevé à 5,52 milliards d’euros, en recul de 4% par rapport à 2021. Cependant, ni UCB (5,4 milliards) ni les analystes (5,39 milliards) n’avaient tablé sur un tel montant.

Le Cimzia a livré un CA de 2,08 milliards et gagné 13% par rapport à 2021. Les ventes de Vimpat, elles, ont chuté de 27%, à 1,12 milliard d’euros; le médicament subit la concurrence des génériques aux Etats-Unis depuis fin mars 2022 et en Europe depuis septembre 2022. Son CA devrait diminuer de moitié cette année. Son brevet ayant expiré au Japon début 2022, l’anti-épileptique Keppra souffre pour les mêmes raisons (CA: -25%, à 729 millions d’euros). Heureusement, le Briviact (+37%, à 485 millions) et le Nayzilam (+36%, à 78 millions) ont compensé les reculs dans la franchise épilepsie.

A 240 millions d’euros, les revenus issus des ventes en dehors de l’Europe, par Amgen et Astellas, d’Evenity, médicament contre l’ostéoporose, ont progressé de pas moins de 59%. En Europe, UCB a vu son CA net passer de 10 à 25 millions d’euros. Zogenix, acquis il y a près d’un an, contribuera, avec son anti-épileptique Fintepla, au bénéfice net d’UCB au cours de cette année. UCB a annoncé tabler pour ce médicament sur un CA de 800 millions d’euros d’ici à 2027. L’an dernier (de mars à décembre), il s’est élevé à 116 millions d’euros.

La hausse des coûts qu’ont entraînée l’étoffement du portefeuille clinique, l’achat de Zogenix et les préparatifs des lancements de nouveaux produits a réduit le cash-flow opérationnel récurrent (Rebitda) de 23%, à 1,26 milliard d’euros (1,19 milliard attendu). La marge de Rebitda a dès lors été légèrement meilleure que prévu, à 22,8%. Le bénéfice net récurrent par action a chuté de 6,49 à 4,37 euros (3,7-4 euros attendus).

Conclusion

Pour 2023, UCB pronostique un CA de 5,15-5,35 milliards d’euros, une marge de Rebitda de 22,5-23,5% et un bénéfice net récurrent par action de 3,4-3,8 euros. Le dividende brut a progressé de 2%, à 1,33 euro par action. Le titre reste digne d’achat dans la perspective d’une approbation du Bimzelx par la FDA au 2e trimestre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 81,80 euros

Ticker: UCB BB

Code ISIN: BE0003739530

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 15,91 milliards EUR

C/B 2022: 18,5

C/B attendu 2023: 21

Perf. cours sur 12 mois: -16%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 1,7%