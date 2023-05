Très belle hausse du chiffre d’affaires de Cameco

Grâce à la progression combinée des volumes et des prix de vente, le groupe a clos le premier trimestre sur un chiffre d’affaires de 687 millions de dollars canadiens, soit 72,6% de mieux qu’un an plus tôt et bien plus que les 520 millions prévus par le consensus.

Les prix de l’uranium sont demeurés stables ces derniers mois – la plupart des besoins en combustible nucléaire au-delà de 2025 ne sont pas encore intégrés dans des contrats à long terme. Cinquante-neuf centrales nucléaires sont en cours de construction et la quantité d’électricité produite ne cesse de croître. Les exploitants de centrales cherchent, dans un mouvement de rattrapage, à garantir leurs approvisionnements futurs.

Cela fait les affaires de Cameco, qui, après avoir signé avec des compagnies d’électricité en Ukraine et en Bulgarie, dispose d’un portefeuille de contrats représentant 215 millions de livres d’uranium et 70 millions de kilos de combustible nucléaire. Une partie de ces contrats est conclue au prix du marché, une autre, à prix variables, assortis de seuils et de plafonds; Cameco profite de la sorte des hausses de prix, tout en limitant les conséquences des baisses. Il devrait écouler 29-31 millions de livres d’uranium cette année.

Les deux mines opérationnelles (Cigar Lake et McArthur River) ne sont pas pleinement exploitées: pour éviter les surplus, les capacités de production et la production même sont calibrées en fonction de la demande et donc, des contrats conclus. La production de 2023 est estimée à 20,3 millions de livres. Cameco devra donc puiser 9-11 millions de livres dans ses réserves, ou les acheter sur le marché. Le groupe a produit au 1er trimestre 4,5 millions de livres d’uranium, contre 1,9 million un an plus tôt. L’uranium produit par Inkaï (Kazakhstan), avec qui Cameco opère dans le cadre d’une joint-venture, commence à arriver – 1,3 million de livres a été transporté par la route transcaspienne en avril. Cette voie est bien plus longue mais aussi, plus sûre, puisqu’elle permet d’éviter les ports et les infrastructures ferroviaires russes.

Cameco vient d’écouler 9,7 millions de livres, soit 64% de plus qu’au 1er trimestre de 2022. Le prix moyen dans le segment uranium a augmenté de 11%, à 60,98 dollars canadiens (CAD) la livre. Dans le segment combustibles, la hausse a atteint 9%. La progression combinée des volumes et des prix de vente a permis au groupe d’engranger un chiffre d’affaires (CA) de 687 millions CAD, soit 72,6% de plus en un an et bien plus que les 520 millions prévus par le consensus. Le bénéfice net ajusté s’est élevé à 115 millions CAD, ou 0,27 CAD par action, contre 17 millions (0,04 CAD) un an plus tôt. Les flux de trésorerie d’exploitation ont bondi à 215 millions CAD (+25%).

Cameco vise pour cette année un CA de 2,22-2,37 milliards CAD. Il disposait à la fin du 1er trimestre de 2,5 milliards CAD de liquidités et d’actifs négociables. A cela s’ajoute une ligne de crédit de 1 milliard CAD, pour un endettement de 997 millions (ce chiffre ne comprend pas le financement de la partie acquise de Westinghouse). La joint-venture avec Inkaï vient de payer à Cameco 79 millions de dollars américains de dividendes. L’administration fiscale canadienne a remboursé les 86 millions CAD voulus par le tribunal; le groupe s’est également vu promettre le remboursement de 211 millions CAD de lettres de crédit et pour le reste, la justice n’a pas encore tranché.

Conclusion

Cameco a confirmé ses prévisions pour 2023. L’activité, sur le marché des contrats, continue de s’intensifier, mais les véritables pénuries n’apparaîtront qu’après 2025. L’appréciable portefeuille de contrats à long terme ne pourra que s’étoffer. Le principal atout du groupe est son intégration verticale. A 23 fois le bénéfice escompté pour 2024, nous recommandons toujours d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 27,62 dollars

Ticker: CCJ US

Code ISIN: CA13321L1085

Marché: NYSE

Capit. boursière: 11,9 milliards USD

C/B 2022: 84

C/B attendu 2023: 37

Perf. cours sur 12 mois: +4%

Perf. cours depuis le 01/01: +20%

Rendement du dividende: 0,3%