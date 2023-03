Tendance opérationnelle positive pour MDxHealth

Longtemps, la question, qui n’est toujours pas tranchée, du remboursement par Medicare du test de détection du cancer de la prostate SelectMDx, a été cruciale pour l’avenir du groupe belge. Elle reste très importante, mais l’ajout de deux nouveaux tests a renforcé le profil de croissance de l’entreprise.

L’action de la société de diagnostic a atteint un nouveau plancher après la publication du rapport annuel. La demande de remboursement du test de détection du cancer de la prostate SelectMDx par l’assurance maladie américaine Medicare est toujours en suspens. MDxHealth sera une des premières entreprises à subir un processus d’approbation désormais plus rigoureux et itératif. Michael McGarrity, son CEO, espère une réponse pour la mi-2023. Longtemps, cette décision a été cruciale pour l’avenir du groupe; elle reste très importante mais l’ajout de deux nouveaux tests a renforcé le profil de croissance de l’entreprise.

Le ResolveMDx, qui détecte les infections des voies urinaires, est sur le marché depuis fin 2021. Son chiffre d’affaires (CA) s’est établi en 2022 à 4,9 millions de dollars, contre 1,1 million pour le SelectMDx. Plus importante encore fut l’acquisition, en août, pour un montant qui pourra atteindre 100 millions de dollars, de l’Oncotype DX GPS de l’américain Exact Sciences. Ce test génomique permet d’estimer l’agressivité avec laquelle la tumeur va se développer en cas de cancer de la prostate. Deux nouvelles sont entre-temps venues en renforcer la valeur: le National Comprehensive Cancer Network recommande désormais l’utilisation systématique du test chez les patients à haut risque; et l’on sait depuis février que le GPS sera le seul test de sa catégorie à être remboursé par United Health Group, le plus grand assureur privé des Etats-Unis. Le GPS a rapporté 9,3 millions de dollars entre août et décembre.

Le CA du groupe a augmenté de 114%, à 12,9 millions de dollars, au 4e trimestre (+15%, à 6,9 millions, hors GPS; 11,2 millions et 7,8 millions respectivement au 3e trimestre). Le CA annuel a progressé de 67%, à 37,1 millions de dollars (+25%, à 27,7 millions). Celui du ConfirmMDx (prostate) a grimpé de 8%, à 21,8 millions de dollars. Avec l’acquisition du test GPS, l’équipe de vente est passée à 70 personnes, dont 54 oncologues, contre 30 auparavant. Selon Michael McGarrity, moyennant un CA de 100 millions de dollars à terme, ces effectifs permettront d’atteindre le seuil de rentabilité. Depuis l’acquisition, les volumes de ConfirmMDx ont bondi de 14% en glissement annuel, à 4.272 tests au 3e trimestre, et de 21%, à 4.339 unités, au 4e trimestre, soit le volume trimestriel le plus élevé depuis la crise sanitaire.

En raison du coût de la reprise de l’équipe de vente, la vigoureuse augmentation du CA ne compense pas encore la perte nette. Le bénéfice brut a bondi de 82%, à 19,2 millions de dollars, soit une hausse de 440 points de base de la marge brute, à 51,9%. Le CEO vise une marge brute de 65%, pour un CA de 100 millions de dollars. Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 53%, à 57,1 millions, dont 3,2 millions sont des charges non récurrentes. La perte nette est passée de 29 à 44 millions, la consommation de trésorerie s’est élevée à 18 millions. MDxHealth prévoit pour 2023 un CA de 65-70 millions (consensus: 63,4 millions). Elle dispose, avec l’augmentation de capital de 40,3 millions réalisée en février, d’une trésorerie nette de 55,8 millions.

Conclusion

Malgré la réduction de moitié du marché des tests de dépistage du cancer de la prostate en raison de la pandémie et des conditions de financement extrêmement difficiles, MDxHealth a pris des mesures importantes pour se rapprocher de la rentabilité. La question du remboursement du SelectMDx n’est toujours pas tranchée, mais la marge brute s’améliore sensiblement et l’équipe de vente est enfin suffisamment nombreuse. Pour l’investisseur conscient du risque.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 0,27 euro

Ticker: MDXH BB

Code ISIN: BE0003844611

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 75,3 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -63%

Perf. cours depuis le 01/01: -56%

Rendement du dividende: –