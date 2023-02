Telenet donne la priorité aux investissements

Le déploiement de la 5G et de la fibre optique nécessite d’importants investissements, dont Telenet ne récoltera les fruits que dans plusieurs années. La rémunération des actionnaires sera donc temporairement sacrifiée. Le rendement reste tout de même très attrayant.

Au quatrième trimestre, la croissance de la clientèle de Telenet a légèrement déçu. Le bénéfice net a diminué du fait des dépréciations sur la plateforme de streaming Streamz et le luxembourgeois Eltrona, récemment acquis. Les résultats de l’exercice ont globalement été conformes au consensus, avec un chiffre d’affaires de 2,67 milliards d’euros (+3% sur un an). Les hausses de prix ont dopé la croissance au second semestre. Le bénéfice d’exploitation hors contrats de location (Ebitdal) a augmenté de 1%, à 1,25 milliard d’euros. L’excellent bénéfice net (997 millions d’euros, soit 9,19 euros par action) résulte de la vente de pylônes de transmission. La valeur de marché des produits dérivés couvrant le risque de taux a fortement augmenté.

Une partie de la dette a été transférée à la nouvelle coentreprise avec Fluvius, si bien que le taux d’endettement est tombé à 3,4 fois l’Ebitda. La dette nominale reste toutefois très élevée, à 6,65 milliards d’euros.

Les prévisions pour 2023 sont mitigées. Le CA devrait augmenter de 1 à 2% sur l’exercice actuel, soit davantage qu’attendu, mais l’Ebitdal restera stable, alors que le consensus attendait une légère hausse. Le cash-flow disponible va diminuer, de 409 millions d’euros en 2022 à quelque 250 millions d’euros en 2023, du fait des investissements élevés.

Conclusion

En 2024, grâce à l’accord d’utilisation mutuelle de réseau conclu avec Orange Belgique, Telenet lancera l’année prochaine la télévision et l’Internet numériques en Wallonie. Le déploiement de la 5G et de la fibre optique nécessite d’importants investissements, dont Telenet ne récoltera les fruits que dans plusieurs années. La rémunération des actionnaires sera donc temporairement sacrifiée. Le dividende sera réduit de 2,75 à 1 euro par action (-64%). A près de 7%, le rendement reste tout de même très attrayant.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 14,53 euros

Ticker: TNET BB

Code ISIN: BE0003826436

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,6 milliard EUR

C/B 2022: 1,5

C/B attendu 2023: 5,5

Perf. cours sur 12 mois: -53%

Perf. cours depuis le 01/01: -8%

Rendement du dividende: 6,9%