Sprott Physical Uranium Trust est très prometteuse

Les fondamentaux du marché de l’uranium sont très bons. Le combustible nucléaire a de beaux jours devant lui. Par conséquent, la fiducie Sprott également.

Sprott Physical Uranium Trust (SPUT), véhicule qui investit exclusivement dans l’uranium physique (U3O8), a vu son action s’apprécier de plus de 40% depuis le début de l’année. Le prix au comptant (spot) de l’uranium, lui, a quasi doublé. Le problème, c’est que SPUT s’est presque toujours échangée moyennant une décote par rapport à la valeur de son actif net (NAV) et que la fiducie n’a donc pu émettre de nouvelles actions que rarement, pour lever des fonds. Car elle ne le peut que lorsque l’action se négocie avec une prime d’au moins 1% sur sa NAV. Ainsi depuis janvier SPUT n’a-t-elle levé que 213,2 millions de dollars, et acheté que 2,94 millions de livres d’U3O8. C’est vraiment peu, par rapport aux 43,9 millions de livres achetées depuis qu’elle a acquis Uranium Participation Corp, en août 2021. En 2021, elle avait acheté 23 millions de livres.

L’année dernière, SPUT s’est vu refuser son inscription à la Bourse de New York. Elle a dès lors trouvé une parade pour ne pas perdre sa crédibilité: en septembre, elle a annoncé vouloir vendre de l’uranium physique, à des conditions très strictes. Les aspects légaux doivent encore être réglés. L’on sait toutefois déjà que seuls les professionnels autorisés à stocker le combustible pourraient lui en acheter, et une fois l’an au maximum. Ceux-ci pourraient acquérir des actions SPUT avec une décote supplémentaire par rapport à la NAV, en vue de les échanger contre de l’uranium physique. Ce faisant, Sprott réduirait considérablement, espère-t-elle, les périodes de décote par rapport à la NAV. Rappelons qu’elle avait racheté l’offre excédentaire sur le marché spot, en 2021 et 2022. Mais son inactivité sur ce marché cette année n’a pas empêché le prix spot de s’envoler. Entre début août et fin septembre, le prix de la livre d’uranium a augmenté d’environ 17 dollars, pour atteindre 73,5 dollars, son niveau le plus élevé depuis 2011.

Les contrats à long terme conclus par les sociétés de services aux collectivités portaient, après neuf mois cette année, sur 147,3 millions de livres d’U3O8, pour une consommation annuelle estimée à 180 millions de livres. De plus, il y a des incertitudes quant à l’offre, après le coup d’Etat au Niger et les récentes révisions à la baisse de leurs pronostics de production annuelle par Cameco et Kazatomprom. L’annonce de ce dernier, début octobre, d’une hausse de 20 % de sa production d’ici 2025 a quelque peu calmé le marché spot, mais les spécialistes doutent pour leur part du réalisme des ambitions du groupe kazakh. L’on observe une activité intense dans d’autres véhicules désireux d’investir dans l’uranium physique. Yellow Cake, par exemple, a récemment levé 125 millions de dollars à 550 pence par action seulement. Un nouveau fonds a été créé en avril, Zuri-Invest, et d’autres devraient suivre. PFYN, un fonds asiatique, pourrait lever jusqu’à 500 millions de dollars. Tout cela sera profitable à SPUT.

Conclusion

L’action SPUT, qui affiche pour l’heure une décote de 4,6%, est digne d’achat. Nous fondant sur ses très bons fondamentaux, nous pensons que l’uranium, en tant que thème d’investissement, a de beaux jours et années devant lui. Gardez à l’esprit, toutefois, que son prix est très volatil.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 22,72 dollars canadiens

Ticker: U-UN CN

Code ISIN: CA85210A1049

Marché: Toronto

Capit. boursière: 5,65 milliards CAD

C/B 2022: 27,1

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +33,2%

Perf. cours depuis le 01/01: +43,5%

Rendement du dividende: –