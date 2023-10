SIPEF relève (légèrement) le bénéfice prévisionnel

L’on savait depuis mi-2023 que le bénéfice net récurrent de l’exercice serait nettement inférieur à celui de 2022 (108,2 millions de dollars, un record). Mais, notamment grâce à la baisse des coûts de production, le groupe a relevé sa prévision en la matière, de 60-70 à 65-75 millions de dollars.

Les résultats du troisième trimestre du producteur anversois d’huile de palme (principalement) sont en demi-teinte. SIPEF a récolté sur ses propres palmiers 413.917 tonnes de fruits, soit 1,95% de plus qu’au même trimestre de 2022; la baisse sur les neuf premiers mois de l’année est dès lors limitée à 3,14%, à 1.064.370 tonnes. Si l’on y ajoute les fruits achetés à des tiers (-19%, à 64.730 tonnes), la production a reculé en glissement annuel de 1,49%, à 478.647 tonnes, au troisième trimestre et de 3,34%, à 1,28 million de tonnes, sur les neuf premiers mois. La seule Indonésie a fourni 353.464 tonnes de noix de palme, ou 11,4% de plus qu’un an plus tôt, au cours du trimestre écoulé. On constate en effet une amélioration dans le nord de Sumatra (Tolan Tiga: -3,4%, à 86.787 tonnes; UMW: +2,4%, à 66.028 tonnes; et respectivement -11,2% et -17,3% sur neuf mois) et toujours une abondante production dans le sud de Sumatra (+57,1%, à 67.718 tonnes, sur le trimestre; +44,7% sur neuf mois). La production s’est redressée à Agro Muko également (+7,3%, à 113.508 tonnes; -1,8%).

L’expansion dans le sud de Sumatra se poursuit: Musi Rawas compte désormais 18.229 hectares plantés et à Dendymarker (plantation acquise en 2017; 10.174 hectares), la replantation se termine. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la production propre a baissé de 22,3%, plus que prévu, à 79.875 tonnes, et la production totale, fruits de tiers inclus, s’est repliée de 25,7%, à 125.182 tonnes, au troisième trimestre. Sur neuf mois, le recul par rapport à 2022 est de 7,5%. Rien d’anormal, cela dit, après deux années très fertiles.

Comme SIPEF a pressé moins de noix dans ses moulins et que le taux d’extraction (la quantité d’huile obtenue par tonne de fruits) a baissé de 2,35%, à 23,2%, il a produit au troisième trimestre 107.559 tonnes d’huile, 4,37% de moins qu’un an auparavant (sur neuf mois: -3,4%, à 292.880 tonnes). Les plantations ont pour l’instant peu souffert de la sécheresse que peut entraîner le phénomène climatique El Niño.

SIPEF table sur un bon quatrième trimestre, qui réduira le recul par rapport à l’exercice précédent. Le groupe pronostiquait au départ une hausse de 5% de sa production par rapport à 2022 (403.927 tonnes). La production de bananes, en Côte d’Ivoire, est toujours rentable. Elle a augmenté de 21,4% en un an, à 29.487 tonnes, sur les neuf premiers mois de l’année. Et tout porte à croire que l’activité sera étendue, car Johan Nelis, le CFO sortant du groupe, en dirigera les opérations en 2024.

SIPEF a vendu 82% de la production d’huile de palme attendue pour l’exercice à 855 dollars en moyenne la tonne, contre 88%, à 1.035 dollars (21,2% de plus), un an plus tôt. Sans surprise, le bénéfice net récurrent de 2023 sera nettement inférieur à celui de 2022 (108,2 millions de dollars, un record). Après la publication des semestriels, SIPEF l’estimait à 60-70 millions de dollars. Mais, notamment grâce à la baisse des coûts de production, il a relevé cette prévision à 65-75 millions. Une fois achevée, mi-2024 en principe, la construction d’un moulin à Musi Rawas – le 2e dans le sud de Sumatra et le 10e du groupe –, l’intégralité de la production du groupe dans la région pourra y être pressée. SIPEF ambitionne de produire en 2030 quelque 580.000 tonnes d’huile.

Conclusion

SIPEF connaît une année moins fertile, ce qui ne met néanmoins pas en péril la croissance structurelle de sa production. Les fondamentaux du secteur restent très favorables à long terme. L’action est trop bon marché, à moins de 8.000 dollars par hectare planté et à environ 0,75 fois la valeur comptable. Elle se destine à l’investisseur disposant d’un horizon long.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 52,30 euros

Ticker: SIP BB

Code ISIN: BE0003898187

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 556,5 millions EUR

C/B 2022: 5,5

C/B attendu 2023: 8,5

Perf. cours sur 12 mois: -11%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 5,7%