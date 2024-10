SIPEF abaisse ses prévisions de production

SIPEF reste optimiste quant à la production future, mais table désormais pour 2024 sur un léger repli par rapport à 2023. L’action a déjà regagné tout le terrain cédé cet été et reste digne d’achat.

SIPEF a produit moins d’huile de palme qu’attendu, au troisième trimestre. En Indonésie, la production de noix de palme a diminué de 10,8 % sur un an, à 315.166 tonnes. Celle issue des plantations du groupe a connu un recul similaire, à 298.040 tonnes, du fait de l’effet décalé de la sécheresse de 2023 à Bengkulu et des inondations de 2024 dans le nord de Sumatra. Dans cette dernière région, la production est restée stable, à 86.806 tonnes, à Tolan Tiga ; c’est aussi le cas des plantations récentes dans le sud de Sumatra (67.687 tonnes). Sur les neuf premiers mois de l’année, la production de fruits provenant des plantations du groupe a peu évolué (-0,04 %, à 785.450 tonnes). Si l’on y inclut les fruits achetés, les volumes ont légèrement baissé (-0,2 %, à 829.631 tonnes). En Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), l’éruption volcanique de novembre 2023 non loin des plantations de Hargy Oil Palms a affecté davantage la production de noix au troisième trimestre (-29,7 %, à 56.125 tonnes ) qu’au précédent (-11,7 %) et qu’au premier semestre (-16,2 %). Achats de fruits inclus, la baisse est de 22,1 %, à 97.469 tonnes. Sur les neuf premiers mois de 2024, le retard, en glissement annuel, s’établit à 16,9 % (372.231 tonnes). Le groupe accuse une baisse de 13,8 %, à 412.635 tonnes, au troisième trimestre et de 6 %, à 1.201.862 tonnes, sur neuf mois.

Comme aux premier et deuxième trimestres, le taux d’extraction a reflué en glissement annuel au troisième trimestre (-60 points de base, à 22,6 %). La baisse de la production d’huile en Indonésie (-10,7 %, à 69.320 tonnes) est restée en ligne avec celle de la production globale. Sur neuf mois, le recul est de 1,7 %, à 179.783 tonnes. En PNG, le taux d’extraction a diminué de 90 points de base, à 23 %, et la production d’huile, de 24,9 %, à 22.436 tonnes. Les travaux de remise en état après l’éruption étant terminés depuis des mois, la production y repartira à la hausse l’an prochain. Celle du groupe a chuté de 14,7 %, à 91.756 tonnes, au troisième trimestre, et de 9 %, à 266.502 tonnes, sur neuf mois.

SIPEF reste optimiste quant à la production future, mais table désormais pour 2024 sur un léger repli par rapport à 2023 (391.215 tonnes ; 400.000 tonnes prévues au départ). Cette année, le prix moyen de l’huile de palme restera comparable à celui de 2023 ; 82 % des volumes attendus ont été vendus au prix moyen de 854 dollars la tonne. Le bénéfice net récurrent se situera entre 60 et 70 millions de dollars. Les quelque 100 millions de dollars d’investissements seront financés par le cash-flow d’exploitation, ce qui devrait stabiliser la dette nette (31,4 millions à fin 2023). SIPEF entend toujours produire 600.000 tonnes d’huile en 2030.

Conclusion

Le groupe investit cette année 10 millions de dollars dans l’amélioration de la qualité de sa production d’huile. En outre, il lance, ce mois-ci, un nouvel outil pour tracer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la plantation au produit fini. L’action a déjà regagné tout le terrain cédé cet été et reste digne d’achat (rating 1B).