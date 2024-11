Siemens relève le dividende

La tendance des trois premiers trimestres de l’exercice clos en septembre s’est confirmée au quatrième trimestre dans chacune des trois divisions du groupe technologique. Smart Industries tire toujours son épingle du jeu.

Chez Digital Industries, la croissance organique (-8 %) du chiffre d’affaires (CA) se situe dans le bas de la fourchette prévisionnelle (-4 % à -8 %) et la marge d’Ebitda (18,9 %) est conforme aux projections (fourchette de 18 % à 21 %). Siemens pronostique pour la division une légère amélioration sur l’exercice 2025 en cours, mais un recul de 1 % à 6 % du CA à périmètre organique et une marge d’Ebitda comprise entre 15 % et 19 %.

Smart Industries tire toujours son épingle du jeu. La croissance de son CA à périmètre comparable sur l’exercice 2024 ressort à 9 %, soit le milieu de la fourchette avancée de 8 % à 10 %. Sa marge d’Ebitda a atteint le taux record de 17,3 %, surpassant les prévisions (entre 16 % et 17 %) de Siemens, et devrait être comprise entre 17 % et 18 % en 2025. La direction s’attend également à ce que la croissance du CA à périmètre comparable de Smart Industries baisse légèrement par rapport à 2024, pour se situer entre 6 % et 9 %.

Quant à la croissance du CA à périmètre comparable (9 %) et à la marge d’Ebitda (8,9 %) de Mobility, la plus petite des divisions, elles sont au milieu des fourchettes prévues. Pour l’exercice en cours, Siemens anticipe pour Mobility une croissance du CA comparable de l’ordre de 8 % à 10 % et une marge d’Ebitda dans la même fourchette.

Conclusion

La direction table pour 2025 sur une croissance du CA consolidé comprise entre 3 % et 7 % et sur un bénéfice situé entre 10,4 et 11 euros par action – une prévision à notre estime prudente. Selon nous, ce dernier s’établira dans le haut de la fourchette, ce qui porte le ratio cours/bénéfice à 16. Le rendement du dividende est de 2,9 %. Siemens est donc correctement valorisée et mérite d’être conservée.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 179,12 euros

Ticker : SIE GY

Code ISIN : DE0007236101

Marché : Francfort

Capit. boursière : 143,3 milliards EUR

C/B 2023 : 17,5

C/B attendu 2024 : 16

Perf. cours sur 12 mois : +17 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +5 %

Rendement du dividende : 2,9 %