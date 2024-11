Shell rachète ses actions à gogo

Le titre continuera à procurer un beau rendement aux actionnaires tant que Shell n’investira pas massivement/à leur détriment.

Comme à l’accoutumée, Shell a fait part de très bons chiffres trimestriels. L’entreprise demeure la plus grosse machine à cash d’Euronext Amsterdam. Compte tenu de la chute du cours du baril de Brent et de la hausse du prix du gaz naturel, elle a produit au troisième trimestre 9,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible. Flux dont elle consacre systématiquement une partie au rachat de ses actions au trimestre suivant. Au quatrième trimestre, ce sera 3,5 milliards de dollars. Elle aura alors racheté pour plus de trois milliards de dollars de ses actions depuis 13 trimestres consécutifs. Depuis 2022, Shell a racheté 20 % de ses actions. Ces rachats soutiennent bien sûr le dividende par action, lequel a augmenté d’un quart au cours des trois dernières années. Et malgré cette croissance, l’entreprise continue de verser annuellement un dividende de plus de 4 %.

Sur les quatre années écoulées, le cours de l’action a gagné 189 % ; au sein de l’indice AEX, seule ASMI peut se targuer d’avoir fait mieux (318 %). Et l’ascension de Shell n’est pas finie, puisqu’elle est faiblement valorisée. Le rapport entre le flux de trésorerie disponible et le cours est actuellement de 15 %. En d’autres termes, si ce flux restait stable, l’investisseur qui achèterait l’action aujourd’hui pourrait réaliser un rendement annuel de 15 %.

Conclusion

Pour l’heure, les investissements de Shell sont inférieurs d’environ 50 % à ce qu’ils étaient il y a 10 ans et à notre estime, il est très peu probable qu’ils augmentent beaucoup. Nous ne pensons pas que la transition énergétique réduira de sitôt considérablement la demande de combustibles fossiles. Shell a encore de beaux jours devant elle. Notre recommandation demeure donc positive.

Conseil : acheter

Risque : faible

Rating : 1A

Cours : 31,24 euros

Ticker : SHELL NA

Marché : Euronext Amsterdam

Code ISIN : GB00BP6MXD84

Capit. boursière : 211,4 milliards EUR

C/B 2023 : 9,5

C/B attendu 2024 : 9

Perf. cours sur 12 mois : +3 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +4 %

Rendement du dividende : 4,1 %