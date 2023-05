Shell passe à la caisse

Parvenu à réduire ses coûts malgré l’inflation, le groupe pétrolier rétribue généreusement ses actionnaires.

Shell a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 87,0 milliards de dollars et un bénéfice net de 9,6 milliards de dollars au premier trimestre de 2023, et entend racheter pour 4 milliards de dollars d’actions d’ici fin juin. Au rythme actuel, et compte tenu d’une capitalisation boursière de 206 milliards de dollars à ce jour, près de 8% du capital social disparaît chaque année. Via les rachats d’actions et le dividende, Shell compte reverser, au premier semestre, 12 milliards de dollars à ses actionnaires, soit un rendement de 11,6% au cours actuel.

Cette généreuse rétribution s’explique non seulement par la réduction des investissements, qui permet au groupe de conserver davantage de liquidités, mais aussi par les gains d’efficacité. Les coûts ont ainsi diminué de 1,7 milliard de dollars en 2022 malgré l’inflation, alors que la plupart des entreprises voyaient leurs coûts bondir.

Plusieurs éléments (les réserves stratégiques aux Etats-Unis, l’écart de prix entre le pétrole brut et les produits dérivés ainsi que les tensions géopolitiques en Chine, premier importateur de matières premières) augurent une hausse des cours du pétrole au cours des prochains trimestres; les résultats de Shell en profiteraient naturellement. Le cash-flow disponible du groupe représente déjà 13,8% de sa capitalisation boursière, soit le double de la moyenne des 10 dernières années (6,3%), ce qui implique un potentiel de hausse de 100% pour que la valorisation renoue avec la moyenne historique.

Conclusion

Shell est faiblement valorisé. A 6 fois à peine le bénéfice de l’exercice en cours, le potentiel de baisse est limité. Après un cru 2022 fantastique, tant en termes relatifs qu’absolus, l’action s’est dépréciée. Toutes les valeurs du secteur de l’énergie restent dans l’ombre du marché en 2023, mais selon nous cette asthénie ne durera pas. D’où notre conseil positif.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 27,77 euros

Ticker: SHELL NA

Marché: Euronext Amsterdam

Code ISIN: GB00BP6MXD84

Capit. boursière: 188,59 milliards EUR

C/B 2022: 4,5

C/B attendu 2023: 6

Perf. cours sur 12 mois: +6%

Perf. cours depuis le 01/01: +2%

Rendement du dividende: 3,7%