Shell donne la priorité aux actionnaires

Les résultats sont légèrement inférieurs à ceux de l’année dernière en raison de la baisse des prix de l’énergie, mais la compagnie pétrolière optimise son cash-flow disponible et est raisonnablement valorisée.

Au 3e trimestre, le chiffre d’affaires (CA) de Shell a chuté de 20%, à 76,4 milliards de dollars, et le bénéfice à coûts d’approvisionnement constants (CCS) a plongé de 26%, à 6,2 milliards de dollars, surtout du fait de la fonte des cours de l’énergie. A 12,3 milliards de dollars, le cash-flow est toutefois resté stable, grâce à des mesures de réduction des coûts et une baisse des investissements. L’entreprise entend investir 23 à 25 milliards de dollars en 2023 (estimation précédente: 23 à 26 milliards) et 22 à 25 milliards les années suivantes. Les coûts d’exploitation devraient diminuer de 2 à 3 milliards de dollars en 2025.

Shell redistribue 30 à 40% du cash-flow d’exploitation à ses actionnaires. Elle a annoncé qu’elle rachèterait pour 3,5 milliards de dollars d’actions d’ici la publication des résultats annuels. Au trimestre précédent, elle a dépensé 3 milliards de dollars à cet effet. Début 2023, elle a relevé le dividende trimestriel, de 0,29 à 0,33 dollar par action.

Shell vise toujours la neutralité carbone d’ici 2050, mais la majorité de cette transition aura lieu sur la prochaine décennie. Selon Wael Sawan, le CEO, Shell produira autant d’énergie qu’aujourd’hui jusqu’en 2030 au moins. La compagnie a supprimé 200 emplois dans sa division dédiée aux énergies renouvelables et réduit la voilure pour la production d’hydrogène vert.

Conclusion

Les choix opérés par la direction profitent aux actionnaires. Shell dispose d’une marge de manœuvre financière suffisante pour soutenir le cours avec des rachats d’actions, et pour continuer à relever le dividende (rendement actuel: 3,9%). Les bons trimestriels, l’optimisation du cash-flow disponible, la valorisation raisonnable (ratio cours/bénéfice de 8) de Shell et la perspective de bénéfices au moins aussi élevés, ce trimestre, qu’au précédent, justifient le maintien de notre conseil d’achat.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 30,63 euros

Ticker: SHELL NA

Marché: Euronext Amsterdam

Code ISIN: GB00BP6MXD84

Capit. boursière: 200,7 milliards EUR

C/B 2022: 5,5

C/B attendu 2023: 8

Perf. cours sur 12 mois: +15%

Perf. cours depuis le 01/01: +12%

Rendement du dividende: 3,9%