Shell accroît la rémunération de ses actionnaires

Le prix du pétrole se redressant, le groupe va racheter encore bon nombre de ses actions.

En dépit de la chute du prix moyen du baril de Brent, de 109 dollars au deuxième trimestre de 2022 à 77 dollars un an plus tard, le groupe est parvenu à réaliser un bénéfice net de 3,1 milliards de dollars. C’est certes nettement moins (-82%) que le record de 18 milliards de dollars enregistré au deuxième trimestre de 2022, mais les actionnaires de Shell peuvent envisager l’avenir sereinement: le prix du pétrole se redresse et leur rémunération sera plus élevée.

Au cours du dernier trimestre, Shell a versé 5,6 milliards de dollars à ses actionnaires, dont 2 milliards sous la forme de dividendes et 3,6 milliards par le biais de rachats d’actions; soit, sur la base de sa capitalisation boursière de 204 milliards de dollars au deuxième trimestre, un rendement annualisé de 11%. Aucun autre secteur ne rémunère durablement et à au minimum 10% les actionnaires. Car Shell, qui dispose de ressources financières abondantes, pourra continuer à offrir un rendement attrayant. Son flux de trésorerie disponible, c’est-à-dire le montant qui lui reste après déduction des coûts, dépenses et investissements, représente en effet actuellement 13,7% de sa capitalisation boursière. Il n’est donc pas surprenant que le groupe ait relevé le dividende de 15% et qu’il entende racheter pour 3 milliards de dollars de ses actions au cours de ce trimestre. Il en a racheté un peu plus au trimestre précédent, mais il en rachètera davantage au cours des prochains.

Conclusion

Si Shell entend accroître ses rachats d’actions, c’est surtout parce que le prix du pétrole se redresse. Le baril de Brent vaut depuis peu plus de 85 dollars, un niveau qu’il n’a pas atteint au deuxième trimestre. Les actionnaires peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. Le titre reste digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 28,11 euros

Ticker: SHELL NA

Marché: Euronext Amsterdam

Code ISIN: GB00BP6MXD84

Capit. boursière: 190,6 milliards EUR

C/B 2022: 4,5

C/B attendu 2023: 6,5

Perf. cours sur 12 mois: +6%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 3,8%