Sequana Medical: les 18 mois qui viennent seront cruciaux

La priorité de l’entreprise sera de se refinancer. Avec sa trésorerie actuelle, Sequana ne peut en effet poursuivre ses études que jusqu’au premier trimestre de 2024.

Le rapport semestriel de la spécialiste gantoise du traitement des ascites n’a réservé aucune surprise. Ses deux programmes ont bien avancé. Pour celui qui concerne l’alfapump, dispositif destiné au traitement de l’accumulation récurrente de liquide dans l’abdomen due à une cirrhose du foie, Sequana peaufine le dossier qu’elle soumettra à la FDA avant la fin de l’année; il s’agit d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché américain (PMA). L’entreprise avait dévoilé en juin, lors du Congrès annuel de l’Association européenne pour l’étude du foie (EASL), les nouvelles données recueillies durant l’étude POSEIDON, lesquelles confirment que l’alfapump maintient les ascites sous contrôle et que le dispositif peut donc se substituer à la paracentèse, le (lourd) traitement actuel, dès lors qu’en outre les données de sécurité sont conformes aux attentes. Elle intégrera d’autres données encore dans le dossier au cours des prochains mois, notamment celles provenant d’une étude réalisée aux Etats-Unis sur les préférences des patients. Sequana s’attend à ce que le produit soit approuvé aux Etats-Unis au cours du 2d semestre de 2024. Elle en prépare la commercialisation depuis des mois: son équipe (50 personnes) sera active dans 90 centres de transplantation. La question du remboursement de l’alfapump a partiellement été réglée, ce qui a réduit considérablement le risque inhérent au produit. L’implantation du dispositif (montant de 25.000 dollars au bas mot) bénéficie d’un code de remboursement et Sequana vise également un remboursement NTAP, accordé, lui, à partir d’un an après la commercialisation du produit. Par ailleurs, si la FDA lui accorde le statut de dispositif innovant, l’alfapump pourrait bénéficier de la couverture transitoire pour technologies émergentes (TCET) durant quatre ans.

L’autre programme en cours concerne l’insuffisance cardiaque. MOJAVE a commencé aux Etats-Unis il y a plusieurs mois. Cette étude de phase I/IIa évalue le DSR 2.0, la solution brevetée de nouvelle génération de Sequana. La cohorte de sécurité compte trois patients. Les premiers résultats seront révélés avant la fin de l’année. Nous saurons alors si le DSR est susceptible de devenir un médicament de fond pour l’insuffisance cardiaque. Sous réserve de l’approbation du comité de sécurité, la 2e partie de l’étude, qui portera sur 30 patients, commencera au 1er semestre de 2024; les premiers résultats tomberont au 2d semestre et pour les résultats complets, il faudra attendre 2025. S’ils sont concluants, Sequana se mettra en quête d’un partenaire pour la suite du développement.

Pour les deux programmes, l’entreprise gantoise vise une publication dans une revue scientifique de renom dans les 12 prochains mois.

Conclusion

Avec sa trésorerie actuelle (17,1 millions d’euros à fin juin), Sequana ne peut poursuivre ses études que jusqu’au 1er trimestre de 2024. Elle devrait trouver 30 millions d’euros pour tenir jusqu’à la décision de la FDA (2d semestre de 2024). Dans l’intervalle, elle aspire à une cotation aux Etats-Unis. Là, les entreprises comme elles s’échangent à 10 fois leur chiffre d’affaires annuel. Cela laisse rêveur. Si Sequana franchit les étapes prévues au cours des 18 prochains mois, son action va s’envoler! Acheter.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 3,20 euros

Ticker: SEQUA BB

Code ISIN: BE0974340722

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 92,2 millions EUR

C/B 2022: –

C/b attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -40%

Perf. cours depuis le 01/01: -46%

Rendement du dividende: –