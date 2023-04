Sequana Medical: financement imminent

Nous anticipons pour notre part une revalorisation de l’entreprise après son financement, compte tenu des belles évolutions possibles du pipeline.

Le spécialiste du traitement des problèmes d’équilibre des fluides qu’entraînent des maladies du foie, des cancers et l’insuffisance cardiaque a soumis fin mars à la FDA sa demande d’autorisation de lancer son premier essai clinique contre l’insuffisance cardiaque. Il s’agit de l’étude MOJAVE (phase I/IIa), qui testera le DSR 2.0, la solution brevetée de nouvelle génération de l’entreprise. Trente patients souffrant d’insuffisance cardiaque, résistant aux diurétiques et présentant une congestion persistante seront recrutés. L’étude devrait démarrer au cours du 2d trimestre (au minimum 30 jours après la soumission du dossier). Ses premiers résultats seront connus avant la fin de l’année et pour les résultats complets, il faudra attendre le 2d semestre de 2024. Au cours des études RED DESERT et SAHARA DESERT, le DSR 1.0 avait éliminé la congestion et amélioré nettement l’état cardio-rénal des patients. Le risque de décès un an après le traitement avait diminué de 75%. Le coût annuel de l’ensemble des hospitalisations de tels patients est estimé à 18 milliards de dollars aux Etats-Unis et en Europe (400.000 patients; 45.000 dollars par patient). Pour pouvoir poursuivre le développement de son programme sur l’insuffisance cardiaque, Sequana espère conclure un partenariat quand les données (provisoires) de MOJAVE auront été recueillies. Ce pourrait être dès 2024.

Autre programme en cours, celui destiné au traitement, à l’aide de l’alfapump, de l’accumulation récurrente de liquide dans l’abdomen due à la cirrhose du foie. Aux Etats-Unis, 60.000 personnes en souffrent. Ce nombre passerait à plus de 75.000 d’ici 2025 et à plus de 170.000 d’ici 2035 (soit un taux de croissance annuel de 6-7%). Le dossier sera soumis avant la fin de l’année à la FDA pour approbation, laquelle devrait être donnée au cours du 2d semestre de 2024. Sequana aimerait pouvoir présenter les résultats de l’étude POSEIDON, menée en Amérique du Nord, lors d’un important congrès médical en 2023, et les voir publiés dans une prestigieuse revue scientifique. Le dossier encore à soumettre susmentionné reprendra également les résultats d’une étude en cours aux Etats-Unis sur les préférences des patients relatives au dispositif alfapump, ainsi qu’une analyse risque-bénéfice. Ces résultats seront publiés au cours du 2d semestre de 2023.

Sequana assurera elle-même (équipe de 50 personnes) la commercialisation du traitement dans les 90 principaux centres aux Etats-Unis, qui réalisent 95% des transplantations hépatiques. Les codes de remboursement pour l’alfapump seront disponibles au lendemain de l’approbation (2024). Une fois approuvée, la franchise alfapump pour les maladies du foie devrait selon nous pouvoir être rentable d’ici fin 2026.

Conclusion

Pour l’instant, le cours de l’action n’anticipe que la prochaine opération de financement, imminente, la trésorerie (de 18,9 millions d’euros à fin 2022) permettant à Sequana de fonctionner jusque mi-2023. En dépit de cette incertitude à court terme, nous confirmons notre recommandation d’achat, car nous anticipons pour notre part une revalorisation de l’entreprise après son financement, compte tenu des belles évolutions possibles du pipeline.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 5,06 euros

Ticker: SEQUA BB

Code ISIN: BE0974340722

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 121,1 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -24%

Perf. cours depuis le 01/01: -16%

Rendement du dividende: –