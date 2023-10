Sequana Medical: des progrès substantiels ignorés

Le marché attend une nouvelle avant toute autre de Sequana: celle de son refinancement.

L’entreprise a récemment fait part de belles avancées dans le cadre de ses deux programmes de développement.

Dans celui qui concerne son dispositif alfapump, destiné au traitement de l’accumulation récurrente de liquide (ascite) dans l’abdomen due à une cirrhose du foie, l’étude POSEIDON, menée aux Etats-Unis, a livré des données supplémentaires positives. Cette étude soutiendra le dossier de demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché américain (PMA) que Sequana espère soumettre à la FDA avant la fin de l’année. L’entreprise sait, après une réunion pré-PMA avec la FDA, qu’elle est bien engagée pour déposer ce dossier cette année. L’étude POSEIDON avait déjà démontré l’efficacité de l’alfapump six mois après son implantation; cette fois, elle démontre que la pompe est toujours aussi efficace 12 mois après. La pompe réduit donc de plus en plus le besoin de recourir à la paracentèse (elle, à l’aide d’une aiguille creuse) pour prendre en charge l’ascite. Les nouvelles données d’innocuité restent conformes aux précédentes et la qualité de vie des patients reste meilleure, malgré la progression de la maladie. La durée médiane de survie est également améliorée. Sequana va publier ces données dans une grande revue scientifique. Toujours dans le cadre de ce programme, les résultats d’une étude indépendante, menée elle aussi aux Etats-Unis, sur les préférences de traitement des patients souffrant d’ascites récurrentes dues à une cirrhose du foie, sont à présent connus: ils opteraient plus volontiers pour l’alfapump que pour la paracentèse de grand volume. En outre, leur tolérance au risque est supérieure à celle observée chez les patients de l’étude POSEIDON. Epinglons enfin les données intermédiaires encourageantes d’une étude indépendante qui a comparé les résultats des 40 patients de l’étude POSEIDON avec ceux de 40 patients nord-américains (issus du registre NACSELD) atteints d’une maladie grave du foie: le profil de sécurité de l’alfapump est comparable à celui du traitement standard.

Dans le cadre de l’autre programme, Sequana a dévoilé les premières données de l’étude de phase I/IIa MOJAVE. Il s’agit de la première étude menée aux Etats-Unis évaluant l’effet du DSR 2.0, sa solution brevetée de nouvelle génération (profils thérapeutique et de sécurité améliorés), sur des patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Les deux premiers sur les trois que compte la cohorte de sécurité ont vu leur congestion disparaître et leur état cardio-rénal s’améliorer nettement. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus dans le cadre des études RED DESERT et SAHARA. La première partie de MOJAVE devrait s’achever d’ici la fin de l’année et, sous réserve de l’approbation du comité de sécurité, la seconde, qui recrutera 30 patients, commencera au premier trimestre de 2024.

Conclusion

L’action n’intègre pas ces nouvelles encourageantes. Son cours rappelle à Sequana qu’elle doit se refinancer pour le soutenir. Ses liquidités actuelles n’assureront pas son fonctionnement plus loin que jusqu’au premier trimestre de 2024. Il lui faut 30 millions d’euros pour tenir jusqu’à la décision de la FDA, attendue au second semestre de 2024.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 2,72 euros

Ticker: SEQUA BB

Code ISIN: BE0974340722

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 76,8 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -61%

Perf. cours depuis le 01/01: -55%

Rendement du dividende: –