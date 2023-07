Sequana Medical a annoncé de bonnes nouvelles

Les études progressent bien mais les modestes ressources financières de l’entreprise belge pèsent sur le cours de son action. La donne pourrait néanmoins bien changer pour Sequana, si elle parvient à conclure un partenariat pour poursuivre l’étude MOJAVE.

Le spécialiste gantois du traitement des ascites qu’entraînent des maladies du foie, des cancers et l’insuffisance cardiaque a récemment fait part de nouvelles relatives à ses deux programmes. Commençons par celui qui concerne l’alfapump, dispositif destiné au traitement de l’accumulation récurrente de liquide dans l’abdomen résultant d’une cirrhose du foie. Sequana a dévoilé des données supplémentaires qu’elle a recueillies au cours de son étude POSEIDON, lors du Congrès annuel de l’Association européenne pour l’étude du foie (EASL). Elles confirment entre autres que l’alfapump maintient les ascites sous contrôle. Le dispositif pourra donc se substituer à la paracentèse, le lourd traitement actuel. En termes de sécurité, les résultats restent conformes aux attentes. Ces données confirment le potentiel du traitement sur le marché américain (au moins 75.000 patients d’ici 2025, nombre qui croîtra annuellement de 6 à 7%, notamment parce que la stéatose hépatique non alcoolique (NASH) est de plus en plus répandue). La demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché sera soumise avant fin 2023 à l’Agence américaine des médicaments (FDA), qui répondra pour le second semestre de 2024. Sequana s’emploie déjà à préparer la commercialisation du produit, qui sera assurée par sa propre équipe de 50 personnes dans 90 centres de transplantation. Tout a déjà été lancé pour l’obtention d’un code de remboursement pour l’alfapump, mais l’entreprise vise encore d’autres interventions (de l’assurance maladie et un remboursement NTAP, pour sa part accordé à partir d’un an après la commercialisation). Si le produit est approuvé aux Etats-Unis en 2024, la franchise alfapump pour les maladies du foie sera rentable d’ici fin 2026, à notre estime.

L’autre bonne nouvelle concerne le programme sur l’insuffisance cardiaque. L’étude MOJAVE a commencé aux Etats-Unis. Il s’agit d’une étude de phase I/IIa qui teste le DSR 2.0, la solution brevetée de nouvelle génération (profils thérapeutique et de sécurité améliorés) de Sequana. Le premier des trois patients de la cohorte de sécurité s’est vu administrer le produit. Les résultats relatifs à ce trio seront communiqués avant la fin de l’année. Les premiers résultats de l’étude complète, qui portera sur 30 patients insuffisants cardiaques résistant aux diurétiques et présentant une congestion persistante, tomberont au second semestre de 2024; la suite arrivera en 2025. Afin de poursuivre le développement de MOJAVE, Sequana entend conclure un partenariat, qui pourrait changer la donne pour elle. En effet, son refinancement d’avril (15,8 millions d’euros par l’émission de 4,45 millions d’actions à 3,55 euros) ne lui permet de fonctionner que jusqu’au 1er trimestre de 2024.

Conclusion

Les récentes nouvelles sont encourageantes. Seule ombre au tableau: la trésorerie de Sequana n’est pas abondante. Nous restons optimistes: sa situation changera du tout au tout d’ici fin 2024, si elle franchit les étapes prévues au cours des 18 prochains mois. L’action reste digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 3,13 euros

Ticker: SEQUA BB

Code ISIN: BE0974340722

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 81,5 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -37%

Perf. cours depuis le 01/01: -48%

Rendement du dividende: –