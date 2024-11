SBM Offshore, comme un poisson dans l’eau

Le spécialiste des unités flottantes de production d’hydrocarbures va voir sa capacité comme ses flux de trésorerie augmenter. Au profit des actionnaires.

SBM Offshore signe un bon troisième trimestre, si bien que le chiffre d’affaires (CA) des neuf premiers mois de l’année s’élève à 2,84 milliards de dollars, 26 % de mieux qu’un an plus tôt. La flotte en leasing a assuré 1,8 milliard de dollars (+28 %) et la division clé en main, 1,0 milliard (+24 %) de ce CA. On ignore tout des bénéfices mais la société en a relevé sa prévision pour l’année. Pour un CA de plus de six milliards de dollars, l’Ebitda avoisinera 1,9 milliard. La société visait au départ respectivement plus de 3,8 milliards et quelque 1,3 milliard. Elle doit ses bons résultats à la vente de deux plateformes à ExxonMobil. Elle a par ailleurs finalisé la cession d’une participation de 13,5 % dans l’unité flottante Sepetiba, dont le produit servira à réduire sa dette. Les projets en cours avancent bien et trois FPSO viendront compléter la flotte en leasing en 2025, avant la livraison du FPSO Jaguar en 2027. La capacité de production d’hydrocarbures comme le cash-flow vont donc enfler, au profit des actionnaires (dividendes et rachats d’actions).

Le dividende pourrait se hisser de 0,76 euro par action au titre de 2023 à 1,00 euro pour 2024. Le programme de rachat d’actions (130 millions d’euros) est tout aussi susceptible de croître en 2025. Et ce, sur fond d’excellentes perspectives pour ce marché. Les champs pétroliers en eaux profondes ont la cote et sont rentables dès 20-35 dollars le baril. Les chantiers peuvent construire six FPSO à la fois, ce qui laisse une belle marge pour d’autres commandes. SBM construira, avec Technip Energies, un FPSO à 150 kilomètres des côtes du Suriname.



Conclusion

Forte de son expérience fructueuse avec son concept de FPSO standardisé Fast4Ward, SBM Offshore pénètre un nouveau marché et surclasse son concurrent japonais Modec. L’action s’est déjà appréciée mais sa valorisation reste attrayante.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 17,88 euros

Ticker : SBMO NA

Marché : Euronext Amsterdam

Code ISIN : NL0000360618

Capit. boursière : 3,15 milliards EUR

C/B 2023 : 8

C/B attendu 2024 : 6

Perf. cours sur 12 mois : +52 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +43 %

Rendement du dividende : 4,3 %