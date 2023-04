Sandstorm Gold, toujours sous-valorisée

L’entreprise a fait en sorte, en 2022, d’assurer sa croissance à longue échéance. Son endettement freine quelque peu la progression du cours de son action, mais celle-ci s’appréciera dès que les cours des métaux précieux augmenteront. Sandstorm verse désormais un dividende.

Cette société canadienne de streaming et de royalties sur métaux précieux a conclu deux transactions majeures, d’une valeur conjointe de plus d’un milliard de dollars, en 2022. La première, en juillet: elle a racheté à BaseCore Metals Royalty un portefeuille de 10 contrats de royalties et de streaming (trois actifs sont en production) pour 525 millions de dollars (425 millions payés en espèces et 100 millions par l’émission d’actions); les royalties de 1,66% sur Antamina, au Pérou, qui est par sa taille la troisième mine de cuivre au monde, en sont le joyau. Joyau que Sandstorm Gold a dans l’intervalle revendu à Horizon Copper, spécialisée dans le streaming et les royalties sur le cuivre. En échange, Sandstorm a reçu un stream d’argent de 1,66% et des royalties de 0,55% sur Antamina, 50 millions de dollars en espèces, un prêt à 10 ans de 105 millions de dollars et 26 millions d’actions Horizon Copper (soit une participation inchangée de 34% dans ce dernier). Horizon Copper lui avait racheté quelques mois plus tôt sa participation de 30% dans le projet Hod Maden, en Turquie; en échange, Sandstorm avait eu droit à un accord de streaming d’or de 200 millions de dollars sur la mine, à une participation de 34% dans Horizon Copper et à un emprunt obligataire de 95 millions de dollars.

Mi-août, Sandstorm concluait sa deuxième transaction importante de 2022, l’acquisition, pour 590 millions de dollars, de Nomad Royalty, un concurrent de taille plus modeste, dont le portefeuille comprend 20 accords de royalties et de streaming; il livrera 40.000 onces troy d’équivalent or (contre 16.000 en 2021) d’ici à 2025, et 60.000-80.000 onces à plus long terme. Outre quelques mines déjà en production – Blyvoor (or) en Afrique du Sud, Casarones (cuivre) au Chili et Robertson (or) aux Etats-Unis –, les deux principaux actifs en développement sont un stream d’or de 2,375% sur le projet aurifère Greenstone, au Canada (dont 60% sont aux mains d’Equinox Gold) et un stream d’or sur le projet de platinoïdes Platreef d’Ivanhoe Mines, en Afrique du Sud. Les deux projets entreront en production en 2024.

Ces acquisitions ont déjà dopé la croissance de l’entreprise en 2022. Elle a écoulé au quatrième trimestre 21.753 onces troy d’équivalent or, ou 31,1% de plus qu’un an plus tôt, ce qui a fait grimper son chiffre d’affaires (CA) de 28,9% en glissement annuel, à 38,4 millions de dollars. Sans tenir compte de la variation du fonds de roulement, le cash-flow d’exploitation est passé de 22,1 à 29,9 millions de dollars (+35,3% en un an). Le CA de l’exercice a atteint 148,7 millions de dollars (+29,4% en un an), un record; Sandstorm a vendu 82.376 onces troy d’équivalent or, un record également et 22% de plus qu’en 2021 (67.548 onces). Le cash-flow d’exploitation comparable s’est hissé de 83,5 à 109,8 millions de dollars et le bénéfice net, de 27,6 à 78,5 millions de dollars, soit des chiffres records aussi, bien que le bénéfice net inclue des gains exceptionnels.

Sandstorm s’attend à vendre 85.000 à 100.000 onces troy d’équivalent or en 2023. Début février, sa dette, contractée pour financer les transactions, s’élevait à 483 millions de dollars. Son remboursement est une priorité pour l’entreprise. Si elle ne conclut pas de nouvelles transactions, sur la base des cours actuels des métaux précieux, elle aura tout remboursé fin 2026 – elle ambitionne de vendre en un an quelque 140.000 onces troy d’équivalent or d’ici là.

Conclusion

Sandstorm Gold a commencé à verser un dividende trimestriel. Son endettement freine quelque peu la progression du cours de son action, mais celle-ci s’appréciera dès que les cours des métaux précieux augmenteront. Comparée à celle de ses concurrents, sa valorisation reste très séduisante.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 5,95 dollars

Ticker: SAND US

Code ISIN: CA80013R2063

Marché: NYSE

Capit. boursière: 1,78 milliard USD

C/B 2022: 17,5

C/B attendu 2023: 85

Perf. cours sur 12 mois: -32,5%

Perf. cours depuis le 01/01: +13,1%

Rendement du dividende: 1%