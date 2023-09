Sandstorm Gold: l’endettement bride le cours

Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2023, qui avait déjà été revu à la hausse, est confirmé. Mais en faisant surgir le spectre d’une nouvelle émission d’actions, l’endettement pèse sur le cours.

L’entreprise canadienne de royalties et de streaming spécialisée dans les métaux précieux achève un semestre éclatant. Au deuxième trimestre, Sandstorm Gold a produit et vendu 24.504 onces troy d’équivalent or, soit 13,6% de moins qu’au premier, mais 27,1% de plus qu’un an auparavant. Son chiffre d’affaires (CA) a bondi à 49,8 millions de dollars sur le trimestre, un record, et une hausse de 38% sur un an. Sur les six premiers mois de l’année, la production vendue par rapport au premier semestre de 2022 a augmenté de 39%, pour atteindre 52.872 onces troy d’équivalent or, un deuxième record; le CA a, lui, progressé de 31,5%, à 93,8 millions de dollars, troisième record. Hors variation du fonds de roulement, le cash-flow d’exploitation s’élève à 38 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 21,9 millions un an auparavant (+73,5%; 42,7 millions de dollars au premier trimestre).

Le bénéfice net a fondu, de 39,7 à 2,7 millions de dollars, mais le chiffre de 2022 incluait 35,4 millions de dollars de plus-values exceptionnelles liées à la création de Horizon Copper (streaming et royalties sur le cuivre) et à la vente de royalties à Sandbox Royalties. Sur le semestre, le bénéfice net s’élève à 18,2 millions de dollars, contre 48,8 millions un an plus tôt.

Le CA prévisionnel pour 2023, qui avait déjà été relevé, de 85 – 100.000 à 90 – 100.000 onces troy d’équivalent or, a été confirmé. Le rachat, l’an dernier, de 10 accords de redevances et de streaming (dont trois en production) de BaseCore Metals Royalty et de Nomad Royalty, va permettre aux ventes d’atteindre jusqu’à 125.000 onces troy d’équivalent or pour les cinq prochaines années et une moyenne de 110.000 onces d’or sur les 15 prochaines années.

Du fait de cette double transaction, d’un montant total de 1,15 milliard de dollars, Sandstorm Gold affichait à la fin du mois de juillet une dette de 457 millions de dollars, qui devrait être intégralement remboursée d’ici fin 2026 ou 2027, en fonction de l’évolution des cours des métaux précieux et des nouvelles transactions éventuelles.

Le mois de juin a été marqué par une annonce réjouissante: SSR Mining, société aurifère canadienne, va prendre une participation de 40% dans le projet d’or et de cuivre Hod Maden, en Turquie, pour 270 millions de dollars, et assumer la gestion opérationnelle de ce projet, crucial pour Sandstorm Gold, même après la cession de ses 30% à Horizon Copper, dont le Canadien détient toujours 34%; Sandstorm Gold obtient en échange un accord de streaming de 200 millions de dollars sur Hod Maden et un prêt obligataire de 95 millions de dollars. La décision finale d’investissement sera arrêtée par SSR Mining en 2024 et la production pourrait être lancée dès 2027. Sandstorm Gold a également vendu à Horizon Copper une redevance sur la mine de cuivre d’Antamina, contre un accord de streaming sur l’argent qui en sera extrait. Horizon Copper est désormais cotée en Bourse de Toronto. Comme avec Sandbox Royalties, de nouvelles transactions pourraient être conclues.

Au trimestre écoulé, Sandstorm Gold a racheté 2,8 millions de titres, pour un montant de 14,2 millions de dollars.

Conclusion

L’endettement fait surgir le spectre d’une nouvelle émission d’actions, qui bride à son tour le cours. Nolan Watson, le CEO, a toutefois fixé pour priorité absolue la consolidation de la forte croissance de 2022, avec un désendettement rapide et des rachats d’actions ciblés. Le titre reste nettement sous-valorisé et est digne d’achat – pour les investisseurs patients.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 5,49 dollars

Ticker: SAND US

Code ISIN: CA80013R2063

Marché: NYSE

Capit. boursière: 1,63 milliard USD

C/B 2022: 16

C/B attendu 2023: 65

Perf. cours sur 12 mois: -2%

Perf. cours depuis le 01/01: -1%

Rendement du dividende: 0,9%