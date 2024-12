Sandstorm Gold, favorite pour 2025

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, depuis le 9 décembre, chaque jour une ou deux de ses 10 actions de prédilection pour l’année prochaine.

Sandstorm Gold Royalties a été fondée en 2008 par le CEO Nolan Watson, et David Awram. Elle s’est, depuis, constitué un épais portefeuille de 231 accords de royalties et de streaming, dont 41 actifs étaient en production à fin septembre. La société a franchi une étape décisive en 2022 en s’offrant, pour 525 millions de dollars, 10 accords de royalties et de streaming détenus par BaseCore Metals Royalty, et en rachetant 590 millions d’actions de Nomad Royalty. La dette du groupe avait de ce fait grimpé à 637 ​millions de dollars fin 2022. Ces deux acquisitions furent mal perçues par le marché mais cinq des 10 ​actifs à la valeur intrinsèque la plus élevée du portefeuille ont été acquis par le biais de ces transactions.

Quel bilan tirer de 2024 ?

Sans surprise, la production a chuté par rapport à 2023 (97.245 onces troy (ozt) d’équivalent or), mais il ressort de la dernière estimation (70.000-75.000 ozt) qu’elle sera inférieure encore aux prévisions initiales (75.000-90.000 ozt). Outre la contribution moindre annoncée de Cerro Moro et Antamina, sous l’effet de la vente partielle en 2023 de l’accord de royalties à Horizon Copper, des arrêts de production inopinés ont eu lieu dans les mines Mercedes et Aurizona. Le démarrage, en mai, de Greenstone par Equinox Gold a été plus lent que prévu mais semble en passe de réussir. La poursuite du désendettement, notamment par la vente d’actifs non stratégiques pour plus de 50 millions de dollars, est essentielle pour inverser le sentiment des investisseurs. La hausse des prix des métaux précieux a permis d’approcher plus tôt que prévu la dette visée de 350 millions de dollars, soit assez pour accélérer le programme de rachat d’actions prévu. Un volume de 1,58 million d’actions a été racheté et détruit au 9 ​décembre (flottant : 296,8 millions). La réduction de la dette a aussi permis de renouveler la facilité de crédit jusqu’à 625 millions de dollars en décembre, à des taux d’intérêt plus favorables.

Qu’attendre de 2025 ?

La production devrait grimper à 80.000 ozt d’équivalent or, Greenstone y contribuant pour la première année complète. Greenstone est le premier de quatre projets de croissance qui doperont la production du groupe jusqu’à 120.000 ozt d’équivalent or d’ici 2029. La phase I du deuxième projet de croissance, l’impressionnant Platreef, débutera au premier semestre. Dès la phase II (2027), Platreef fournira entre 10.000 et 20.000 ozt d’équivalent or par an aux Canadiens. Le désendettement devrait aussi se poursuivre, conjugué à des rachats d’actions plus importants. Il pourrait donc ne pas y avoir de nouveaux accords majeurs de streaming ou de royalties.

Pourquoi est-ce un favori ?

Malgré l’embellie des perspectives de croissance, la valorisation de l’action reste inférieure de 30 % à celle de concurrents comparables, et d’au moins 50 % à celle des poids lourds. Nous nous attendons à ce que le programme de rachat et les flux de trésorerie (plus de 160 millions de dollars) soutiennent le cours. SSR Mining pourrait en outre prendre une décision d’investissement positive sur Hod Maden (le quatrième projet de croissance) en 2025. La cerise sur le gâteau pourrait venir de mesures plus concrètes de Glencore quant à un investissement concernant la mine Mara (en 2026 ?), le cinquième grand projet de croissance, qui génèrerait 20.000-30.000 ozt d’or par an (à partir de 2029).

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 5,84 dollars

Ticker : SAND US

Code ISIN : CA80013R2063

Marché : NYSE

Capit. boursière : 1,73 milliard USD

C/B 2023 : 41,7

C/B attendu 2024 : 64,9

Perf. cours sur 12 mois : +23,2 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +16,1 %

Rendement du dividende : 1,0 %