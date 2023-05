Sandstorm Gold: enfin une véritable avancée!

En entrant dans le projet Hod Maden, SSR Mining met un terme à des années d’incertitude: la mine entrera en production en 2027.

Le projet majeur pour lequel Sandstorm Gold a conclu un accord de streaming est Hod Maden, en Turquie. La société canadienne avait acquis 30% de ce projet d’or et de cuivre très prometteur en 2017 en rachetant Mariana Resources pour 167 millions de livres sterling. C’est la société turque Lidya Madencilik qui en détient les 70% restants. L’année dernière, Sandstorm a cédé sa participation entière à Horizon Copper, une nouvelle société de royalties et de streaming de cuivre, en échange d’un accord de streaming d’or de 200 millions de dollars sur la mine, d’une participation de 34% dans Horizon et d’un emprunt obligataire de 95 millions de dollars.

Hod Maden était censé entrer en production au 2d semestre de 2021; une prévision bien trop optimiste! En novembre 2021, selon l’étude de faisabilité publiée, la mine devait produire annuellement en moyenne 195.000 onces troy d’équivalent or (20% de cuivre) pendant 13 ans, au prix moyen, très faible, de 334 dollars par once troy d’or (cuivre inclus), à compter du 2d semestre de 2024. Si le projet a bien avancé depuis 2021, il reste à régler la question des investissements nécessaires. La bonne nouvelle, c’est que ce devrait être en 2024.

En effet, début mai, le producteur d’or canadien SSR Mining a conclu un accord avec Lidya: il lui rachète 40% de sa participation dans Hod Maden pour 270 millions de dollars et assurera le contrôle opérationnel du projet. SSR et Lydia n’en sont pas à leur premier accord ensemble. Ils collaborent déjà dans la mine d’or Çöpler. SSR affinera les plans de la mine au cours des 12 prochains mois afin que la décision finale d’investissement puisse être prise en 2024. Désormais, le démarrage de la production est annoncé pour 2027.

Hod Maden représentant 12% de la valeur intrinsèque de Sandstorm, il est son plus gros projet. Mais les deux grosses transactions qu’il a conclues en 2022, avec BaseCore Metals Royalty et Nomad Royalty, pour un montant total de 1,1 milliard de dollars, sont, elles aussi, très prometteuses. A partir de 2027 en particulier, elles doperont fortement sa production. Sandstorm a estimé, dans une récente présentation, sa production annuelle moyenne au cours des 15 prochaines années à 110.000 onces troy d’équivalent or. Ses investissements colossaux ont cela dit déjà été payants au 1er trimestre: il a vendu 28.368 onces troy d’équivalent or, soit 30,4% de plus qu’au trimestre précédent et 51,4% de plus qu’un an plus tôt. Il a dès lors réalisé un chiffre d’affaires record, de 44 millions de dollars (+24,3% en un an). Le flux de trésorerie d’exploitation hors variation du fonds de roulement est passé de 26,7 à 42,7 millions de dollars (+59,9%) et le bénéfice net, de 9,1 à 15,6 millions de dollars, en un an. Sandstorm a dès lors revu le CA prévisionnel pour 2023 à la hausse, à 90.000 à 100.000 onces troy d’or (pronostic initial: 85.000 à 100.000). Le groupe a par ailleurs réduit sa dette de 22,5 millions, à 475 millions de dollars, au 1er trimestre. Si l’on se fonde sur les prix des métaux et sur son portefeuille actuels, il l’aura apurée en 2026. Dans peu de temps, Horizon Copper fera l’objet d’une cotation boursière distincte.

Conclusion

Le démarrage de Hod Maden a certes été différé une fois encore, mais en entrant dans le projet, SSR Mining met fin à des années d’incertitude. Nolan Watson, le CEO, a indiqué qu’au cours des deux prochaines années, le groupe se concentrerait sur la réduction de sa dette et le rachat de ses actions. La valorisation de Sandstorm Gold demeure très attrayante.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 5,43 dollars

Ticker: SAND US

Code ISIN: CA80013R2063

Marché: NYSE

Capit. boursière: 1,68 milliard USD

C/B 2022: 16

C/B attendu 2023: 60

Perf. cours sur 12 mois: -16%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: 1%