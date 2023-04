Rio Tinto a revu à la baisse sa production de cuivre

La production de minerai de fer, le pôle le plus rentable du groupe, devrait se situer cette année dans le haut de la fourchette prévisionnelle. Pour le cuivre, les pronostics annuels ont été amputés de 60.000 tonnes.

Rio Tinto a écoulé entre janvier et mars 82,5 millions de tonnes de minerai de fer (3% de plus que prévu), un record, pour un 1er trimestre. Cette augmentation est due à la contribution de Gudai-Darri, mine récemment ouverte en Australie. La production (79,3 millions de tonnes; +11%) ayant été inférieure aux ventes, l’entreprise a puisé dans ses réserves. La production devrait se situer cette année dans le haut de la fourchette, arrêtée à 320-335 millions de tonnes.

Le minerai de fer est de loin le pôle le plus rentable du groupe. Son coût de production est d’environ 22 dollars la tonne, à quoi s’ajoutent 40 dollars de frais de traitement et de transport, pour un prix actuellement fixé à 120 dollars. Le prix du minerai de fer a légèrement baissé récemment. Il en va de même de celui du cuivre, qui oscille autour de 4 dollars la livre. Les difficultés d’approvisionnement et les craintes d’une récession s’équilibrent. A 145.000 tonnes, la production de cuivre a peu évolué d’une année sur l’autre, mais les prévisions annuelles ont été amputées de 60.000 tonnes. En cause: la chute de 36%, au 1er trimestre, de la production de la mine Kennecott, en Alaska, en raison des conditions météo et de problèmes techniques (lesquels persisteront jusqu’au 3e trimestre). La mine Escondida, au Chili, aux teneurs plus faibles, produira moins cette année. Les 46% d’augmentation de la production à Oyu Tolgoi, en Mongolie, ne compenseront pas le recul accusé en Alaska et au Chili. Rio Tinto a créé avec First Quantum Minerals une joint-venture qui développera le projet de cuivre La Granja, au Pérou.

Conclusion

Malgré la diminution du dividende, le rendement en dividende reste intéressant, d’autant que le cours s’est récemment replié en raison des craintes d’une récession. Ce qui, vu sur un horizon un peu plus long, rend l’action à nouveau attrayante.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 5.113 pence

Ticker: RIO LN

Code ISIN: GB0007188757

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 83 milliards GBP

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 9,5

Perf. cours sur 12 mois: -14%

Perf. cours depuis le 01/01: -9%

Rendement du dividende: 7,5%