Rheinmetall : une multiplication par deux du chiffre d’affaires d’ici 2027

Le groupe allemand pronostique pour 2025-2027 une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 25 % au bas mot.

Lors d’une première Journée des investisseurs (JI), Rheinmetall avait révélé que ses chiffres d’affaires (CA) et marges seraient supérieurs aux attentes jusques et y compris en 2027. Après, la croissance devra provenir d’ailleurs que de son marché domestique, l’Allemagne. Rheinmetall a réitéré ses objectifs pour 2024 – un CA de 10 milliards d’euros, une marge d’Ebitda de 15 %. Au cours de la JI suivante, qui a porté sur 2025-2027, la direction a prédit une croissance annuelle moyenne du CA d’au moins 25 % ; le CA doublerait alors d’ici 2027, à 20 milliards d’euros, et la marge d’Ebitda passerait à 18 %.

Le cours de l’action a doublé l’an dernier, fruit d’un consensus bénéficiaire toujours plus élevé pour une valorisation toujours plus haute. Vu la prévision bénéficiaire pour 2024 (21,57 euros par action), Rheinmetall s’échange à un ratio cours/bénéfice (C/B) de 28,5. Pour 2025, le consensus passe de 25,24 à 28,89 euros par action, ce qui ramène le ratio C/B à 21,5. Selon la direction, la moitié de l’objectif de CA pour 2027 est déjà couverte par le carnet de commandes. Si le groupe atteint ses objectifs pour 2026 et 2027, le bénéfice par action grimpera à 38,23 et 51,61 euros respectivement. Et Armin Papperger, le CEO, d’ajouter que les 20 milliards d’euros pronostiqués pour 2027 ne reflètent pas le pic de CA. Les commandes pour 2028 et ultérieurement atteignent déjà 24 milliards d’euros.

Conclusion

De meilleures occasions se présenteront à moyen terme pour acquérir l’action. Notons que la conjonction de prévisions de bénéfices en forte hausse et de l’envol de la valorisation est sans doute exceptionnelle. L’obtention de nouvelles commandes en dehors du marché allemand, qui rendra plus claire l’évolution du CA après 2027, est capitale pour que le sentiment demeure favorable à l’égard de l’action.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 603,4 euros

Ticker : RHM GY

Code ISIN : DE0007030009

Marché : Francfort

Capit. boursière : 26,28 milliards EUR

C/B attendu 2024 : 28,5

C/B attendu 2025 : 21,5

Perf. cours sur 12 mois : +115 %

Rendement du dividende : 0,9 %