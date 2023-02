Retour du dividende chez Kinepolis

Les dépenses par visiteur n’ont jamais été aussi élevées que l’année dernière. Le chiffre d’affaires a bien progressé (par rapport à 2019 aussi) et les cash-flows d’exploitation également.

Le plus grand exploitant de salles de cinéma du pays (depuis novembre, 110 cinémas; 1.124 écrans et quelque 200.000 sièges) n’a pas connu une grande année 2022. Cela dit, personne ne s’attendait à ce qu’il en aille autrement.

Trois éléments ont nui à la fréquentation: la météo, la pandémie de Covid-19 et l’offre de films. Les salles obscures n’attirent que peu de monde lorsqu’il fait beau et l’été a été splendide. Le coronavirus s’est plus ou moins fait oublier en Europe et en Amérique du Nord courant 2022, mais ce fut loin d’être le cas en Chine, raison pour laquelle Hollywood a décidé de reporter encore la sortie de plusieurs superproductions. Résultat, le groupe Kinepolis a accueilli 29,3 millions de visiteurs l’an dernier. C’est certes 70,7% de plus qu’en 2021, année où a éclaté la crise sanitaire, mais ce n’est que 72,7% du nombre de visiteurs enregistrés en 2019, dernière année “normale” avant la pandémie. Ce sont Top Gun: Maverick, Avatar: La voie de l’eau, Les Minions 2: Il était une fois Gru, Jurassic Park: Le monde d’après et Doctor Strange dans le multivers de la folie qui ont formé le Top 5 de 2022. Zillion est le film local qui a connu le plus de succès.

Si la fréquentation déçoit, les dépenses par visiteur, en revanche, n’ont jamais été aussi élevées que l’année dernière. Les visiteurs ne rechignent pas à payer davantage pour une expérience et des produits haut de gamme (sièges confortables, etc.). Les recettes ont atteint 499,9 millions d’euros, soit 87,7% de plus qu’en 2021 (266,4 millions) et 90,6% du chiffre d’affaires (CA) de 2019. Les cash-flows d’exploitation (Ebitda et Ebitdal) ont augmenté plus que le nombre de visiteurs et que le CA, par rapport à 2021. L’Ebitda s’élève à 150,2 millions d’euros (+106,8%), soit 5,12 euros par visiteur (4,32 euros en 2019), l’Ebitdal (Ebitda ajusté pour les loyers), à 114 millions d’euros (+196%), ou 3,89 euros par visiteur (3,58 euros en 2019). Le bénéfice net s’est élevé à 27,5 millions d’euros, ou à 1,02 euro par action, contre une perte nette de 25,5 millions d’euros en 2021. Grâce à la hausse du cash-flow disponible, à 70,1 millions d’euros, la dette financière nette (hors dettes de leasing) a pu baisser de 474,5 à 423,5 millions d’euros en un an. Un dividende brut de 0,26 euro par action sera dès lors versé au printemps.

Le cours de l’action est redescendu en direction des 40 euros après la publication des chiffres. Cette valeur n’en demeure pas moins prometteuse à nos yeux.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 40,12 euros

Ticker: KIN BB

Code ISIN: BE0974274061

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,10 milliard EUR

C/B 2022: 39

C/B attendu 2023: 16

Perf. cours sur 12 mois: -28%

Perf. cours depuis le 01/01: +3%

Rendement du dividende: –