Résultats biaisés chez Nestlé

Nestlé a achevé le 3e trimestre sur une croissance organique (hors acquisitions et cessions) de 7,8% de son chiffre d’affaires (CA), une progression entièrement due aux hausses de prix (+8,4%) induites par l’inflation. L’optimisation du portefeuille et les resserrements de capacité ont pesé à hauteur de 0,6% sur la croissance organique des volumes. D’après Mark Schneider, le CEO, cette croissance devrait repasser dans le vert cette année encore. C’est au 4e trimestre de 2022 que son déclin a été le plus marqué (-2,6%), avant de s’atténuer ensuite. Ce qui n’a pas évité au CA consolidé de tomber de 69,1 à 68,8 milliards de francs suisses (CHF) entre janvier et septembre. Aux désinvestissements (-0,8%) est en effet venue s’ajouter la vigueur de la devise, qui, par rapport au 3e trimestre de 2022, a fait perdre 7,4% au CA libellé en CHF.

Les prévisions pour 2023 sont confirmées, mais elles se situent désormais au centre de la fourchette, et non plus dans sa partie supérieure. La croissance organique sera de 7-8% et la marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA), de 17-17,5%. Les cours de change imposent de revoir à la baisse le bénéfice par action, qui devrait s’établir à 4,90 CHF en 2023 et à 5,25 CHF en 2024.

Les objectifs jusqu’à fin 2025 sont connus: croissance organique du CA de 5% par an, augmentation des marges d’Ebit à 17,5-18,5% et, dès lors, croissance de 6-10% par an des bénéfices par action à cours de change constants. Un programme de rachat d’actions d’une valeur de 5,5 milliards CHF court jusqu’en décembre 2024.

Conclusion

Le ratio cours/bénéfice devrait être de l’ordre de 20 cette année. L’action n’est donc, historiquement, pas chère, mais dans le climat (de taux) actuel, elle ne devrait pas pouvoir s’apprécier beaucoup. En raison de ses qualités défensives, nous continuons à recommander de l’acheter.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 98,04 francs suisses

Ticker: NESN SW

Code ISIN: CH0038863350

Marché: Bourse de Zurich

Capit. boursière: 261,77 milliards CHF

C/B 2022: 21,5

C/B attendu 2023: 20

Perf. cours sur 12 mois: -9%

Perf. cours depuis le 01/01: -10%

Rendement du dividende: 3%