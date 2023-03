Reprise possible cette année pour Alibaba

En toute logique, la reprise économique chinoise sera bénéfique à Alibaba Group Holdings. Ses chiffres d’affaires et bénéfices devraient progresser au cours de l’exercice 2023/24, qui démarrera le 1er avril.

A l’évidence, l’exercice 2022/23 (qui sera clos le 31/3) sera pour Alibaba le moins bon depuis son introduction en Bourse, en 2014. Le géant de l’e-commerce a en effet souffert des restrictions sanitaires en Chine et du ralentissement de la consommation qui en a découlé. Au troisième trimestre (octobre-décembre), la croissance de son chiffre d’affaires (CA) s’est établie à 2,1%, à 247,76 milliards de yuans (CNY) ou 35,92 milliards de dollars. C’est tout de même mieux que ce qu’attendaient en moyenne les analystes (245,18 milliards CNY) et mieux que les ventes au détail chinoises, en baisse de 1,8% en glissement annuel. A 3%, la croissance des Services cloud est tombée à son plus bas niveau (CA trimestriel de 20,2 milliards CNY). Alibaba a néanmoins agréablement surpris en annonçant un bénéfice net de 46,82 milliards CNY (6,8 milliards de dollars); le groupe est parvenu à optimiser ses coûts. Il faut dire aussi que le géant investit désormais moins dans son expansion logistique internationale. Le consensus n’avait pas osé espérer un résultat net supérieur à 35 milliards CNY.

Pour l’exercice qui s’achève, les analystes visent un CA de 122,83 milliards de dollars (en 2021/22, il s’est élevé à 132,95 milliards de dollars) et un bénéfice net de 20,67 milliards de dollars (33,63 milliards en 2021/22), ou de 6,59 dollars par action (12,1 dollars en 2021/22).

Conclusion

Nous tablons pour l’exercice qui commencera en avril sur un redressement du CA et du bénéfice grâce à la réouverture, en décembre dernier, de l’économie chinoise. A un ratio cours/bénéfice attendu de 10,5 (deux ans plus tôt, il était trois fois plus élevé) pour l’exercice 2022/23 et à un ratio valeur de l’entreprise (EV)/cash-flow d’exploitation (Ebitda) escompté de moins de 7, le titre est à nouveau digne d’achat. Nous relevons notre conseil.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 89,70 dollars

Ticker: BABA US

Code ISIN: US01609W1027

Marché: NYSE

Capit. boursière: 236,3 milliards USD

C/B 2022: 13,5

C/b attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: -15%

Perf. cours depuis le 01/01: +1%

Rendement du dividende: –